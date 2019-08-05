Смертельное ДТП под Киевом: погиб сотрудник Государственной службы охраны (видео)

Происшествия

Ночью в воскресенье, 4 августа, в городе Боярка под Киевом на перекрестке столкнулись седан Chevrolet Aveo и внедорожник Mercedes. Водитель Aveo не успел затормозить и врезался во внедорожник, который остановился на светофоре.

Авария произошла около 22:00, пишет Информатор.

По предварительной информации, водитель Mercedes остановился на красный цвет светофора. В этот момент в него и влетел седан Chevrolet. В результате столкновения водитель Aveo получил серьезные травмы. К сожалению, прибывшие на место медики не смогли его спасти, и мужчина умер.

Как сообщили правоохранители, погибшим оказался сотрудник Государственной службы охраны. Помимо медиков, которые уже покинули место происшествия, на улице Белогородская, 25 также находились спасатели ГСЧС, экипажи патрульных машин, а также следственно-оперативная группа.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в воскресенье, 4 августа, в Николаевской области столкнулись Skoda Octavia и Opel Vectra. Водитель автомобиля Opel Vectra от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия, пассажирки обоих транспортных средств с телесными повреждениями госпитализированы в медицинское учреждение.

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