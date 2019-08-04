Происшествия

Смертельное ДТП под Николаевом: есть погибшие и пострадавшие

В воскресенье, 4 августа, около полудня на 197-м километре автодороги Николаев-Благовещенск в Николаевской области столкнулись Skoda Octavia и Opel Vectra. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции области.

Согласно информации правоохранителей, водитель автомобиля Opel Vectra от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия, пассажирки обоих транспортных средств с телесными повреждениями госпитализированы в медицинское учреждение.

Правоохранители открыли уголовное производство по признакам ч.2 ст. 286 УК Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»).

Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет без права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», два дня назад в Херсоне произошло ДТП, в котором пострадали двое подростков. Их сбил автомобиль на пешеходном переходе. Сообщалось, что 15-летние парень и девушка перебегали проезжую часть по пешеходному переходу. Мальчик отлетел вперед и Таурег его еще раз переехал, обеих жертв забрала скорая. За рулем Volkswagen находилась 31-летняя женщина. Во время аварии она не пострадала.

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