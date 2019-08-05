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Мир

"Вы молчали, когда захватывали Донбасс, а теперь "русский мир" пришел к вам", — ответ протестующим москвичам

7:29 5 августа 2019 1863
протесты
Инф. «ФАКТОВ»

На массовые протесты в Москве и жестокие задержания протестующих Росгвардией пользователи соцсетей отреагировали с плохо скрываемой иронией. Москвичам довелось на личном опыте испытать жестокость российских силовиков и самим пережить все те ужасы, что принесла Россия в оккупированные ею регионы.

Ярко высказался по поводу протестов пользователь Twitter TekilaUA. В России молчали, видя бесчинства своих силовиков в Крыму и на Донбассе. А теперь россияне могут лично наблюдать, какие ужасы несет с собой «русский мир».

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В том же ключе высказался пользователь USSRComeBack: Россия пожинает плоды своих собственных преступлений на оккупированных территориях.

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А известный карикатурист Сергей Елкин обратил внимание, что популярная в России «позиция закрытых глаз» больше не спасает: силовикам абсолютно безразличны политические взгляды преследуемых.

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Напомним, Росгвардия жестоко разогнала собравшихся на акцию в Москве 27 июля и 3 августа. В ходе разгона задерживали не только протестующих, но и случайных свидетелей. Попали в автозаки даже те, кто пришел на акцию поддержать действия Росгвардии.

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