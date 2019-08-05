Как привидение: исхудавшая Анджелина Джоли в белом балахоне посетила зоомагазин (фото, видео)

Стиль жизни

44-летняя голливудская звезда Анджелина Джоли, которая в полуобнаженном виде снялась в сексуальной рекламе духов Guerlain, посетила зоомагазин в Лос-Анджелесе в сопровождении своей младшей дочери Вивьен и семейного любимца — собаки смешанной породы. Издание Radar Online обратило внимание на то, что Джоли выглядит пугающе худой. Ее фигуру скрывал свободный белый балахон, надетый поверх платье-комбинации. Однако актрису выдавали руки и декольте. Фанаты в соцсетях сравнили Анджелину с привидением.

11-летняя Вивьен была в джинсах и белой футболке с логотипом «Pro Boxing». Девочка уже некоторое время берет уроки карате. Журналисты решили, что теперь она решила заняться еще и боксом.

На прошлой неделе Анджелина и Джоли взяли с собой в тот же магазин своего домашнего черно-белого кролика.

Пока Джоли и ее младшая биологическая дочь были в зоомагазине, ее биологический первенец Шайло предприняла сольный поход по бутикам. 13-летнюю дочь Джоли и Брэда Питта сопровождал лишь телохранитель, который старался держаться на расстоянии, не покушаясь на независимость девочки. Шайло, которая одевается исключительно в мужские вещи, на этот раз была в шортах от Versace.

Днем ранее Джоли выходила в свет также с сыном Ноксом — братом-близнецом Вивьен. По этому случаю она была одета в белую рубашку и облегающие черные джинсы. А также появилась на публике с обоими двойняшками вместе — в элегантном черном комбинезоне и сумочкой от Chanel. Как известно, черный — любимый цвет Джоли. В повседневной жизни она изменяет ему лишь изредка, да и в тех случаях предпочитает классический белый, бежевый и другие нейтральные оттенки.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Анджелина Джоли вышла в свет с двумя дочерьми: повзрослевшая Шайло стала копией Брэда Питта.

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