- 09:00 "НКВД", игры в "войнушку" и "амазонки": вместо фестиваля сепаратисты на Донбассе устроили шабаш
- 08:59 Разумков рассказал, как новая власть планирует возвращать Донбасс
- 08:59 Эксперт рассказал, когда доллар может взлететь до 30 гривен
- 08:39 В столице Египта произошел взрыв: не менее 19 погибших
- 08:30 Родных Кейт Миддлтон обвинили в попытке нажиться на дне рождения Меган Маркл
- 08:26 Россия готовилась привезти на Майдан 100 тысяч человек и устроить бойню: сделано сенсационное признание
- 08:02 Операция "Пронзающая стрела": 55 лет назад США сбросили первые бомбы на Северный Вьетнам
- 07:55 Погром памятников ветеранам АТО на Житомирщине: появилось видео с первым подозреваемым
- 07:53 Как привидение: исхудавшая Анджелина Джоли в белом балахоне посетила зоомагазин
- 07:41 «Брюгге» – «Динамо»: прогнозы букмекеров на матч квалификации Лиги чемпионов
- 07:29 "Вы молчали, когда захватывали Донбасс, а теперь "русский мир" пришел к вам", — ответ протестующим москвичам
- 06:55 Стало известно прозвище главаря "ДНР" Пушилина
Как привидение: исхудавшая Анджелина Джоли в белом балахоне посетила зоомагазин (фото, видео)
44-летняя голливудская звезда Анджелина Джоли, которая в полуобнаженном виде снялась в сексуальной рекламе духов Guerlain, посетила зоомагазин в Лос-Анджелесе в сопровождении своей младшей дочери Вивьен и семейного любимца — собаки смешанной породы. Издание Radar Online обратило внимание на то, что Джоли выглядит пугающе худой. Ее фигуру скрывал свободный белый балахон, надетый поверх платье-комбинации. Однако актрису выдавали руки и декольте. Фанаты в соцсетях сравнили Анджелину с привидением.
11-летняя Вивьен была в джинсах и белой футболке с логотипом «Pro Boxing». Девочка уже некоторое время берет уроки карате. Журналисты решили, что теперь она решила заняться еще и боксом.
На прошлой неделе Анджелина и Джоли взяли с собой в тот же магазин своего домашнего черно-белого кролика.
Пока Джоли и ее младшая биологическая дочь были в зоомагазине, ее биологический первенец Шайло предприняла сольный поход по бутикам. 13-летнюю дочь Джоли и Брэда Питта сопровождал лишь телохранитель, который старался держаться на расстоянии, не покушаясь на независимость девочки. Шайло, которая одевается исключительно в мужские вещи, на этот раз была в шортах от Versace.
Днем ранее Джоли выходила в свет также с сыном Ноксом — братом-близнецом Вивьен. По этому случаю она была одета в белую рубашку и облегающие черные джинсы. А также появилась на публике с обоими двойняшками вместе — в элегантном черном комбинезоне и сумочкой от Chanel. Как известно, черный — любимый цвет Джоли. В повседневной жизни она изменяет ему лишь изредка, да и в тех случаях предпочитает классический белый, бежевый и другие нейтральные оттенки.
Ранее «ФАКТЫ» писали — Анджелина Джоли вышла в свет с двумя дочерьми: повзрослевшая Шайло стала копией Брэда Питта.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...