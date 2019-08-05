Анджелина Джоли заявила, что учит своих дочерей быть «злыми женщинами» (фото)

Шоу-бизнес

44-летняя Анджелина Джоли, которая снялась в чувственном рекламном ролике духов Guerlain, дала интервью журналу ELLE UK. В нем она заявила, что учит троих своих дочерей — 14-летнюю Захару, 13-летнюю Шайло и 11-летнюю Вивьен — быть сильными, умными и энергичными. «Мир нуждается в злых женщинах», — заявила актриса. Она напомнила о том, что в прежние времена сильных женщин считали ведьмами. И что живи она в прошлом, ее саму могли бы сжечь на костре — просто за то, что она является такой, как она есть.

«Женщин могли обвинить в колдовстве за то, что они вели независимую сексуальную жизнь. За то, что высказывались на темы политики и религии или одевались не так, как все. Обвинения в колдовстве использовались для контроля над женщинами и в качестве способа заставить их молчать — практически во всех столетиях и во всех культурах», — уверена мать шестерых детей.

«Посмотрите вокруг. Нужно задаться вопросом: почему тратится столько энергии, чтобы удержать женщина на второстепенной позиции? Глядя на вещи в таком свете, „злые женщины“ — это женщины, которые устали от несправедливости и обид… Женщины, отказывающиеся следовать правилам и кодам, которые, как они считают, не являются лучшими для них и их семей… Женщины, которые не уступают свои голоса и права — даже под угрозой смерти или тюремного заключения или же отторжения семьями и обществом. Если это „злость“, то миру требуется больше злых женщин», — считает кинозвезда.

Джоли также объясняет своим дочкам, что самое важное — это не внешняя красота, и что им нужно развивать свой внутренний мир. «Всегда можно надеть красивое платье. Но то, что ты носишь снаружи, не имеет значение, если силен твой дух… Нет ничего более привлекательного и, можно сказать, очаровывающего, чем независимая женщина с о своим собственным мнением», — уверена трижды разведенная Джоли.

Анджелина с тремя дочерьми и младшим сыном Ноксом

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