Эксперт рассказал, когда доллар может взлететь до 30 гривен

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После значительного укрепления гривны, осенью 2019 года ожидается рост курса доллара.
«Время, когда стоит ожидать этой ситуации, — третья декада октября и первая декада ноября текущего года», — прогнозирует международный экономический эксперт, председатель ОО «Национальный интерес Украины» Игорь Гарбарук.
Нынешнее же укрепление украинской национальной валюты, по его словам, имеет исключительно спекулятивную основу: «На Украину обратили внимание международные валютные спекулянты, которые, воспользовавшись ситуацией, массово скупили облигации внутреннего государственного займа».
Спекулянты обменяли доллары на гривны и купили ценные бумаги. А ближе к концу года ожидается обратный процесс — погашение облигаций и обмен украинской валюты на доллары, что и приведет к росту курса американской валюты.
«Установление на уровне 17% Нацбанком учетной ставки обеспечит владельцам ОВГЗ сверхприбыль», — считает Игорь Габарук.
Полный текст статьи «Курсы доллара и евро снова вырастут: названы сроки» читайте на сайте «ФАКТОВ».
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