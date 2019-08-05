"Русский мир" во всей красе: появились ужасающие фото из Широкино

Украина

В сети показали свежие фото из некогда курортного поселка Широкино, что под Мариуполем, где зимой 2015 года шли ожесточенные бои.

Фотографии из прифронтового поселка, которым украинской армии удалось отбить у противника, выложили на страничке операции Объединенных сил в социальных сетях: «Когда-то это был курорт, куда к побережью Азовского моря приезжали отдыхать туристы. В поселке был собственный пивзавод и мебельный цех. Там насчитывалось около 700 домов и более 1800 местных жителей. Теперь сюрреалистический пейзаж поселка больше напоминает яркую локацию апокалипсиса из фильмов-катастроф или даже чем-то похоже на мертвый город Припять, что в Чернобыльской зоне».

Оккупанты, испытывая, видимо, «братскую любовь», били по населенному пункту из тяжелой артиллерии и минометов.

Стоит разгромленной и местная церковь, откуда российские мародеры вывезли все церковное имущество.

Сейчас поселок находится под полным контролем ВС Украины, а позиции российско-оккупационных войск проходят в нескольких сотнях метров от крайних домов в Широкино.

«Поселок полностью заминирован российскими оккупантами, кое-где до сих пор во дворах домов лежат неразорвавшиеся снаряды и мины. Внутрь жилых домов заходить строго запрещено, не исключено, что там противник оставил минно-взрывные ловушки. Можно спокойно перемещаться только по асфальтированной дороге и отдельным местах, о которых мы знаем, что там нет никакой опасности», — рассказывает морской пехотинец Даниил, защищающий подступы к окраинам оккупированного РФ села Саханка.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», подборку фотографий из разрушенного курортного населенного пункта ранее публиковали в социальных сетях на страничке «Широкино широкинцы».



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