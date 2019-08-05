- 12:21 Зеленский летит в Турцию на встречу с Эрдоганом и Варфоломеем
- 12:15 В Крыму утонула чемпионка мира по кикбоксингу и ее подруга — вице-чемпионка
- 11:57 До +30: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни
- 11:56 Оскорблял и полез в драку: сеть возмутило нападение "охранника" ТЦ в Киеве на водителя авто
- 11:39 Боевики "ЛНР" в бешенстве и угрожают российским кураторам раскрыть их "схемы"
- 11:33 Информация на упаковке: что нужно знать о новой маркировке продуктов
- 11:32 Стало известно, что оставил в наследство Вилли Токарев
- 11:28 Гейши в латексе и лесбийская любовь: Maruv выпустила откровенный клип
- 11:28 270 километров на одной зарядке: чем интересен первый серийный Mini Cooper SE
- 11:16 Адские санкции США против России: названа важная дата
- 11:10 Стало известно, где в Киеве дешевле всего снять квартиру в аренду: карта и цены во всех районах
- 10:59 "Критиковать легко": у Зеленского отличились новым выпадом в адрес журналистов
"Русский мир" во всей красе: появились ужасающие фото из Широкино
В сети показали свежие фото из некогда курортного поселка Широкино, что под Мариуполем, где зимой 2015 года шли ожесточенные бои.
Фотографии из прифронтового поселка, которым украинской армии удалось отбить у противника, выложили на страничке операции Объединенных сил в социальных сетях: «Когда-то это был курорт, куда к побережью Азовского моря приезжали отдыхать туристы. В поселке был собственный пивзавод и мебельный цех. Там насчитывалось около 700 домов и более 1800 местных жителей. Теперь сюрреалистический пейзаж поселка больше напоминает яркую локацию апокалипсиса из фильмов-катастроф или даже чем-то похоже на мертвый город Припять, что в Чернобыльской зоне».
Оккупанты, испытывая, видимо, «братскую любовь», били по населенному пункту из тяжелой артиллерии и минометов.
Стоит разгромленной и местная церковь, откуда российские мародеры вывезли все церковное имущество.
Сейчас поселок находится под полным контролем ВС Украины, а позиции российско-оккупационных войск проходят в нескольких сотнях метров от крайних домов в Широкино.
«Поселок полностью заминирован российскими оккупантами, кое-где до сих пор во дворах домов лежат неразорвавшиеся снаряды и мины. Внутрь жилых домов заходить строго запрещено, не исключено, что там противник оставил минно-взрывные ловушки. Можно спокойно перемещаться только по асфальтированной дороге и отдельным местах, о которых мы знаем, что там нет никакой опасности», — рассказывает морской пехотинец Даниил, защищающий подступы к окраинам оккупированного РФ села Саханка.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», подборку фотографий из разрушенного курортного населенного пункта ранее публиковали в социальных сетях на страничке «Широкино широкинцы».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...