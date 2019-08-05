Украина

Стало известно, где в Киеве дешевле всего снять квартиру в аренду: карта и цены во всех районах

В Киеве самыми востребованными у арендаторов являются однокомнатные квартиры. Заключать договор на аренду такого жилья лучше всего в начале года, поскольку к летнему сезону «однушки» традиционно растут в цене. Тем, кто ищет жилье именно сейчас, риелторы советуют обратить внимание на Деснянский и Святошинский районы — именно там предлагают самые дешевые квартиры.

Анализ тенденций на рынке столичной недвижимости проводили специалисты «OLX Недвижимость». Проанализировав свою базу данных сдающихся квартир, аналитики пришли к выводу, что в Деснянском районе (Троещина, Воскресенка) можно найти однокомнатные квартиры за 6500 грн в месяц. Ненамного опережает Святошинский район, где в среднем за «однушки» просят 7000 грн.

В целом Деснянский район оказался бюджетным для всех видов недвижимости. Так, здесь можно найти трехкомнатную квартиру за 9800 грн — по цене однокомнатной в Шевченковском. А самым дорогим уже много лет остается Печерск. Предложение здесь не успевает за спросом, найти квартиру сложно, и цены на аренду стартуют от 14 500 грн за однокомнатную. Стоимость трехкомнатных может достигать 40 600 грн.

Аналитики подметили любопытные тенденции на рынке аренды. Так, за год резко — почти в полтора раза — выросла стоимость «трешек» и «однушек» (+43−44%). А двухкомнатные квартиры поднялись в цене только на 30%. Что касается ценовых скачков, то на однокомнатные и двухкомнатные стоимость растет летом, а трехкомнатное жилье наоборот — дорожает зимой.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» собрали рекомендации, как не стать жертвой мошенников, снимая квартиру в Киеве. Популярной остается схема, когда аферист предлагает квартиру сразу нескольким людям, а собрав деньги, исчезает.

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