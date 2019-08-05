25.50 / 25.83 28.26 / 28.77
Киев: +19
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Гейши в латексе и лесбийская любовь: Maruv выпустила откровенный клип (видео)

11:28 5 августа 2019 183
Maruv
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Певица Maruv, ставшая звездной участницей популярного развлекательного шоу «Танці з зірками», впервые за долгое время выпустила клип на русскоязычную песню. «Между нами» — откровенное видео, в котором Maruv предстала в сексуальном провокационном образе гейши в латексном кимоно.

«У меня заготовка этой песни родилась еще несколько лет назад, и я думала отдать ее другому артисту, но в какой-то момент мне предложили рекламный контракт, к которому этот трек идеально подходит. С контрактом в итоге не срослось, а песня и идея клипа — классные. Благодаря срыву договоренностей у нас остался вот такой крутой продукт, так что все, что ни делается, к лучшему!» — поделилась Maruv.

Ранее певица показала сексуальную фигуру в купальнике во время отдыха.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что группа «БЕZ Обмежень» выпустила экстремальный клип.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама" публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер