Гейши в латексе и лесбийская любовь: Maruv выпустила откровенный клип (видео)

Шоу-бизнес

Певица Maruv, ставшая звездной участницей популярного развлекательного шоу «Танці з зірками», впервые за долгое время выпустила клип на русскоязычную песню. «Между нами» — откровенное видео, в котором Maruv предстала в сексуальном провокационном образе гейши в латексном кимоно.

«У меня заготовка этой песни родилась еще несколько лет назад, и я думала отдать ее другому артисту, но в какой-то момент мне предложили рекламный контракт, к которому этот трек идеально подходит. С контрактом в итоге не срослось, а песня и идея клипа — классные. Благодаря срыву договоренностей у нас остался вот такой крутой продукт, так что все, что ни делается, к лучшему!» — поделилась Maruv.

Ранее певица показала сексуальную фигуру в купальнике во время отдыха.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что группа «БЕZ Обмежень» выпустила экстремальный клип.

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