- 12:21 Зеленский летит в Турцию на встречу с Эрдоганом и Варфоломеем
- 12:15 В Крыму утонула чемпионка мира по кикбоксингу и ее подруга — вице-чемпионка
- 11:57 До +30: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни
- 11:56 Оскорблял и полез в драку: сеть возмутило нападение "охранника" ТЦ в Киеве на водителя авто
- 11:39 Боевики "ЛНР" в бешенстве и угрожают российским кураторам раскрыть их "схемы"
- 11:33 Информация на упаковке: что нужно знать о новой маркировке продуктов
- 11:32 Стало известно, что оставил в наследство Вилли Токарев
- 11:28 Гейши в латексе и лесбийская любовь: Maruv выпустила откровенный клип
- 11:28 270 километров на одной зарядке: чем интересен первый серийный Mini Cooper SE
- 11:16 Адские санкции США против России: названа важная дата
- 11:10 Стало известно, где в Киеве дешевле всего снять квартиру в аренду: карта и цены во всех районах
- 10:59 "Критиковать легко": у Зеленского отличились новым выпадом в адрес журналистов
Гейши в латексе и лесбийская любовь: Maruv выпустила откровенный клип (видео)
Певица Maruv, ставшая звездной участницей популярного развлекательного шоу «Танці з зірками», впервые за долгое время выпустила клип на русскоязычную песню. «Между нами» — откровенное видео, в котором Maruv предстала в сексуальном провокационном образе гейши в латексном кимоно.
«У меня заготовка этой песни родилась еще несколько лет назад, и я думала отдать ее другому артисту, но в какой-то момент мне предложили рекламный контракт, к которому этот трек идеально подходит. С контрактом в итоге не срослось, а песня и идея клипа — классные. Благодаря срыву договоренностей у нас остался вот такой крутой продукт, так что все, что ни делается, к лучшему!» — поделилась Maruv.
Ранее певица показала сексуальную фигуру в купальнике во время отдыха.
Также «ФАКТЫ» писали о том, что группа «БЕZ Обмежень» выпустила экстремальный клип.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.