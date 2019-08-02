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БЕZ ОБМЕЖЕНЬ выпустили экстремальный клип (видео)
Известная украинская рок-группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, солист которой Сергей Танчинец недавно показал годовалого сына и растрогал поздравлением с его первым днем рождения, порадовала поклонников новой работой. Музыканты выпустили клип «Мільярди» на втрорую песню из одноименного альбома, который обещают представить во время концерта в Киеве 25 августа.
«Из-за напряженного концертного графика у музыкантов было совсем мало времени для работы над клипом. Неделя непрерывной подготовки, бессонные сутки экстремальных съемок, десятки часов монтажа — и мы готовы представить вам новое видео», — говорится в официальном релизе.
Музыканты говорят, что этим клипом они призывают своих поклонников не сдерживать своих эмоций, делиться любовью с людьми, которые делают нас счастливыми.
«Мне хочется, чтобы мы писали условные письма своим любимым и обязательно отправляли эти письма тем, для кого они ценны. Делитесь любовью», — говорит лидер группы Сергей Танчинец.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что после двухлетнего перерыва группа «Грибы» выпустила новый клип.
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