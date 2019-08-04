- 16:04 Умер певец Вилли Токарев
- 15:57 Синоптик рассказала, когда в Украине закончатся дожди и снова потеплеет
- 15:38 Стрельба в Кирилловке: в сети появилось новое видео кровавой разборки
- 15:16 После ливня в Одесской области авто с пассажирами провалилось под землю: фото с места ЧП
- 15:14 Наверняка бы спился или сдох, если бы не искусство, — художник Дэмьен Херст
- 14:51 Ремонт моста в Станице пока невозможен: в СЦКК сделали важное заявление
- 14:07 Дмитрий Комаров провел отпуск без жены, но в компании другой женщины
- 14:03 «Брюгге» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 13:27 "Настоящий бандеровец": в сети бурно обсуждают участие Кусюка в разгоне митинга в Москве
- 12:47 Стало известно об убийстве в Донецке сына одного из главарей "ДНР"
- 12:18 Руис назвал место, где готов провести реванш с Джошуа
- 11:54 В США во второй раз за сутки массово расстреляли людей: видео с места происшествия
Умер певец Вилли Токарев
Умер советский и американский певец Вилли Токарев. Музыканту было 84 года. Напомним, 3 августа стало известно о смерти британского исполнителя Джо Лонгфорна.
О смерти Токарева сообщил народный артист России Николай Тамразов со ссылкой на семью певца, передает «Эхо Москвы».
По словам Тамразова, певец скончался в 2 часа ночи.
«Уход из жизни Вилли Ивановича Токарева — это большая потеря для знавших его людей, для любивших его искусство. Самое главное, что было в этом человеке, на мой взгляд — то, что он сам себя сделал в этой жизни. Он из обыкновенной простой рабочей семьи, захотел быть музыкантом, поэтом, певцом. И то, что он захотел делать, стало нужно огромному количеству людей как в нашей стране, так и не только. Он многие годы жил в Америке вернулся с огромной любовью, с огромным уважением к своему народу, к своей стране и с большой благодарностью, которую высказывал своим искусством, своими песнями, своим отношением. Он будет с нами еще очень долго, потому что его песни будут нам необходимы», — отметил он.
Настоящее имя Токарева — Вилен.
Он был российским и американским автором-исполнителем песен в жанре русский шансон. Работал в известном ансамбле «Дружба» Александра Броневицкого вместе с Эдитой Пьехой, оркестре Ленинградского радио и телевидения.
Является автором таких известных произведений, как «Кто виноват?», «Дождь» для Эдиты Пьехи, «Мурманчаночка», «Апатиты — заполярный городок».
Кроме того, Токарев стал популярен благодаря исполнению «одесских песен» из репертуара ленинградских «магнитофонных» бардов.
В 1974 году эмигрировал в США, где приобрел славу самого известного исполнителя русскоязычного шансона.
Во время эмиграции артиста называли «почетным евреем Брайтона».
С начала 1990-х годов жил в Москве, где открыл собственную студию звукозаписи.
В мае 2019 года российский Telegram-канал Mash сообщал об ухудшении здоровья шансонье: Токарев попал в реанимацию.
Причины смерти не уточняются.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти известного украинского спортивного функционера, бронзового призера ЧЕ-1994 в толкании ядра и участника Олимпийских игр-1996 в Атланте Романа Вирастюка, а также заслуженного тренера СССР по боксу Анатолия Коваленко.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...