Умер певец Вилли Токарев

Шоу-бизнес

Умер советский и американский певец Вилли Токарев. Музыканту было 84 года. Напомним, 3 августа стало известно о смерти британского исполнителя Джо Лонгфорна.

О смерти Токарева сообщил народный артист России Николай Тамразов со ссылкой на семью певца, передает «Эхо Москвы».

По словам Тамразова, певец скончался в 2 часа ночи.

«Уход из жизни Вилли Ивановича Токарева — это большая потеря для знавших его людей, для любивших его искусство. Самое главное, что было в этом человеке, на мой взгляд — то, что он сам себя сделал в этой жизни. Он из обыкновенной простой рабочей семьи, захотел быть музыкантом, поэтом, певцом. И то, что он захотел делать, стало нужно огромному количеству людей как в нашей стране, так и не только. Он многие годы жил в Америке вернулся с огромной любовью, с огромным уважением к своему народу, к своей стране и с большой благодарностью, которую высказывал своим искусством, своими песнями, своим отношением. Он будет с нами еще очень долго, потому что его песни будут нам необходимы», — отметил он.

Настоящее имя Токарева — Вилен.

Он был российским и американским автором-исполнителем песен в жанре русский шансон. Работал в известном ансамбле «Дружба» Александра Броневицкого вместе с Эдитой Пьехой, оркестре Ленинградского радио и телевидения.

Является автором таких известных произведений, как «Кто виноват?», «Дождь» для Эдиты Пьехи, «Мурманчаночка», «Апатиты — заполярный городок».

Кроме того, Токарев стал популярен благодаря исполнению «одесских песен» из репертуара ленинградских «магнитофонных» бардов.

В 1974 году эмигрировал в США, где приобрел славу самого известного исполнителя русскоязычного шансона.



Во время эмиграции артиста называли «почетным евреем Брайтона».

С начала 1990-х годов жил в Москве, где открыл собственную студию звукозаписи.

В мае 2019 года российский Telegram-канал Mash сообщал об ухудшении здоровья шансонье: Токарев попал в реанимацию.

Причины смерти не уточняются.

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