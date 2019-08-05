Происшествия

В Крыму утонула чемпионка мира по кикбоксингу и ее подруга — вице-чемпионка

В оккупированном Севастополе утонули две спортсменки из Москвы (1986 года рождения) и Мурманска (1992 года рождения) — действующая чемпионка мира по кикбоксингу и вице-чемпионка. Ранее во время плановых учебно-тренировочных прыжков с парашютом на полигоне «Старый Крым» утонули двое десантников из России.

Как сообщают крымские массмедиа, это произошло в минувшие выходные на территории яхт-клуба «Юг» в бухте Омега. Несмотря на предупреждение о шторме, одна из девушек отправилась купаться и прыгнула в море с пирса. Видимо, с ней что-то произошло. Возможно, она ударилась во время прыжка. Так или иначе, но ей на помощь бросилась подруга и тоже утонула

Спасатели все еще не подняли тела утонувших — ждут улучшения погодных условий.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в аннексированном Крыму произошла жуткая трагедия — в поселке Тимирязево Джанкойского района один из местных жителей застрелил из охотничьего ружья своего соседа. Жертвой стал крымский татарин Эльмар Куртсеитов, который погиб на глазах у несовершеннолетней дочери. После этого убийца поджог свой сарай, гараж вместе с автомобилем, а затем дом, после чего покончил с собой.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter