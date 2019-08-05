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"Чернобыль" от HBO в США признали лучшим мини-сериалом (видео)
В США прошла 35-я церемония вручения премий Ассоциации телекритиков США. Как сообщает издание Collider, комедийный сериал «Дрянь» от BBC и Amazon Video, в котором рассказывается о жизни молодой женщины в современном Лондоне, стал настоящим трумфатором церемонии. Он был удостоен сразу трех призов — в том числе звания «Лучшая программа года», «Лучшая комедия», а сценаристка и исполнительница главной роли Фиби Уоллер-Бридж была отмечена за лучшую актерскую игру в комедийном сериале.
Нашумевший «Чернобыль» HBO был отмечен как лучший мини-сериал года. Американо-британский проект, рассказывающий о катастрофе на украинской атомной электростанции, ранее оказался также на первом место в списке самых популярных шоу по данным сайта IMDb. Кроме того, «Чернобыль» выдвинут в 19 номинациях на престижнейшую телепремию «Эмми», вручение которой состоится в сентябре.
«Лучшим новым шоу» признан комедийно-драматический сериал Netflix «Матрешка».
Лучшим драматическим сериалом признали «Лучше звоните Солу» AMC. Приз «За выдающиеся достижения в новостной программе» получил резонансный документальный фильм «Покидая Неверленд», в которой рассказывается о сексуальных домагательствах к детям со стороны ныне покойного певца Майкла Джексона. Премия «Наследие телевидения» досталась сериалу драматическому сериалу с элементами вестерна «Дэдвуд», а премию за достижения всей жизни получил продюсер и сценарист Дэвид Милч («Дэдвуд», «Настоящий детектив»).
Ранее «ФАКТЫ» писали — В сериале HBO эмоции переданы точно, а события — 50 на 50, — сотрудники музея «Чернобыль».
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