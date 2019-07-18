В сериале HBO эмоции переданы точно, а события — 50 на 50, — сотрудники музея «Чернобыль»

История современности

— После выхода британско-американского сериала «Чернобыль» у нас резко вырос поток посетителей, — говорит заместитель директора музея «Чернобыль» Анна Королевская. — Причем приходит много семей — дети посмотрели кино и просят родителей повести их к нам.

«То, что людей не оповестили об опасности, — преступление советских властей»

— Мы помогали творческой группе сериала «Чернобыль» консультациями, — говорит научный сотрудник музея «Чернобыль» Сергей Бабаков. — Копию одного из наших экспонатов — макет Чернобыльской АЭС — зрители увидели в пятой, заключительной серии «Чернобыля», в сценах суда над руководством ЧАЭС. Мы рассказали кинематографистам, что руководство Советского Союза возложило вину за аварию на персонал станции, хотя ее сотрудники, находившиеся на смене в ночь катастрофы, сделали все от них зависящее, чтобы не произошло еще большей беды: откачали тонны машинного масла, которое могло загореться и стать причиной грандиозного пожара, выполнили ряд других работ. И все это с риском для жизни. Представляете, что они чувствовали, когда через несколько недель власти стали делать их виновниками катастрофы.

Ветераны ЧАЭС, находившиеся тогда на смене, говорят, что эмоционально в сериале все передано очень точно, а вот сами события — с точностью 50 на 50. В частности, в фильме есть эпизод, в котором атомщики нашли своего раненого товарища и бросили его. На самом деле такого не было.

— Высшее руководство СССР знало, что работники чернобыльской станции действовали грамотно, проявили мужество?

— Да, даже наградило их за это. Однако награждение было организовано так, что народ о нем не узнал. Вот что нам рассказал один из тех, кто получил тогда орден — Николай Бекешко, занимавший должность начальника смены станции: в конце декабря 1986 года (спустя семь месяцев после Чернобыльской катастрофы) ему позвонил руководитель отдела кадров ЧАЭС. Сказал, что завтра в определенное время нужно быть на перекрестке таких-то улиц на киевском жилмассиве Троещина (в том районе чернобыльцы получили квартиры). Бекешко спросил, зачем. «Узнаете на месте», — ответил кадровик. Когда на следующий день Николай Владимирович пришел в указанное место, оказалось, что там собрались несколько десятков работников станции. Их пригласили в автобус, где начальник отдела кадров объявил: «Указом Президиума Верховного Совета СССР вы награждены орденами и медалями. Сейчас мы едем на вручение наград». Их отвезли подальше от посторонних глаз — на ЧАЭС. На вертолете туда прилетела председатель Верховного Совета Украинской ССР Валентина Шевченко. Она и провела награждение. Бекешко был удостоен ордена Октябрьской Революции, который входил в число самых почетных. После церемонии все вместе сфотографировались на фоне административного корпуса станции, на котором красовался лозунг «ЧАЭС работает на коммунизм».

Героический труд ликвидаторов старались отметить, как в этом случае, — вымпелом передовика производства

— Советской прессе разрешили сообщить о награждении сотрудников Чернобыльской АЭС?

— Нет. Ведь для народа персонал станции должен был оставаться виновником ядерной катастрофы — так решило руководство СССР. Указ о награждении был напечатан только через год, да и то в одной единственной газете — «Трибуна энергетики», издававшейся на ЧАЭС. Даже это было нарушением, ведь изначально указ имел особый гриф «Без права публикации».

Замечу, что первые снимки разрушенного взрывом реактора были сделаны штатным фотографом ЧАЭС Анатолием Рассказовым. Напомню, что катастрофа произошла ночью 26 апреля 1986 года. В этот же день в 16:00 Рассказова вызвал директор ЧАЭС Виктор Брюханов и приказал: «Сейчас полетите на вертолете и сфотографируете четвертый реактор. А то мы толком не можем разобраться, что с ним произошло». Рассказов намеревался снимать через блистер (прозрачная часть корпуса) вертолета. Однако в воздухе понял, что видимость через пластиковый блистер недостаточная, чтобы сделать качественные снимки. Пришлось фотографировать, высунувшись наружу, несколько минут без какой-либо защиты находиться над разрушенным ядерным реактором, руины которого излучали тысячи рентген. Я спрашивал Рассказова, как он себя чувствовал после полета. «Плохо — кружилась голова, меня тошнило», — ответил героический фотограф. Дома жена налила ему 100 граммов водки, он выпил и лег спать. А наутро… поехал на огород сажать картошку.

Признаться, я был удивлен тем, что Рассказов как ни в чем не бывало отправился на огород. Ведь он своими глазами видел, что реактор превратился в груду развалин. У Анатолия с супругой на тот момент уже было двое детей, имелся личный автомобиль. Я не удержался и задал такой вопрос: «Почему же вы немедленно не увезли семью из Припяти?» На что Рассказов ответил: «Так я же был уверен: если случится что-нибудь по-настоящему серьезное, нас об этом оповестят». Не сомневаюсь, что он ответил искренне. Ведь в Припяти до официального оповещения о катастрофе многие знали, что на станции что-то стряслось. Однако практически никто не бежал из города.

— Почему?

— Дело в том, что за месяц до взрыва реактора в Припяти проходили учения по гражданской обороне. Людям тогда внушили: если возникнет опасность, их обязательно об этом оповестят по местному радио. Тревожного сообщения 26 апреля не последовало, вот припятчане и полагали, что слухи слухами, но ничего уж очень страшного не произошло. Выпускали детей гулять на улицу, не предпринимали каких-либо мер для защиты от радиации. Ее уровень в городе достиг тогда крайне опасного уровня — от 200 до 300 рентген! То, что людей не оповестили об опасности, — преступление советских властей.

«В сериале я насчитал 122 несоответствия реальным событиям»

— Эвакуация 50-тысячной Припяти началась только на следующий день после аварии — 27 апреля в 14 часов, когда люди уже получили изрядную дозу облучения.

Кстати, по мнению политика Ивана Плюща, к сожалению, уже покойного (он дважды избирался на пост председателя Верховной Рады Украины. — Авт.), населению Советского Союза не сообщили бы о Чернобыльской катастрофе, если бы радиация из разрушенного реактора не попала за пределы СССР. Тогда всплеск радиационного фона зафиксировали на атомной станции «Форсмарк» в Швеции. Шведские специалисты быстро разобрались, что радионуклиды проникли с воздушными массами с территории СССР. От Москвы потребовали объяснений. Это заставило ЦК КПСС дать информационное сообщение. Оно было опубликовано 29 апреля лишь в одной общесоюзной газете «Известия» и в республиканских в Украине. В «Радянській Україні» эту заметку разместили на третьей странице в колонке внизу рядом со статьями о спорте и событиями в Афганистане. Информация была коротенькой — всего лишь восемь строк. Показательно, что в этот же день на первой полосе американской «Нью-Йорк тамс» была напечатана большая статья о катастрофе на Чернобыльской АЭС.

В сериале «Чернобыль» много места уделено тому, как люди в условиях огромных радиационных полей вручную чистили крышу ЧАЭС от радиоактивных обломков, заброшенных туда при взрыве реактора. Мы подробно рассказали творческой группе сериала «Чернобыль» об этой опаснейшей операции. Она началась с эксперимента: нужно было проверить, смогут ли люди работать на крыше, ведь там был огромный уровень радиации. Провести эксперимент на себе добровольно вызвался подполковник медицинской службы Александр Салеев. Был разработан самодельный защитный костюм: на спину надевается просвинцованный фартук рентгенолога. Грудь и живот защитили фартуком с большим количеством карманов, в которые положили свинцовые пластины. Подобные пластины засунули и в обувь — вместо стелек. Органы дыхания обезопасили респиратором. Волосы закрыли легким шлемом из ткани. За 90 секунд работы на крыше Салеев получил облучение 14 рентген. После этого было дано «добро» на массовое привлечение к этим работам так называемых партизан — мужчин, призванных на военные сборы.

Знаете, я смотрел сериал «Чернобыль» с бумажкой и ручкой в руках — записывал, что там показано не так, как было на самом деле. Насчитал 122 несоответствия реальным событиям. Например, в сериале показано, что в ночь аварии жители Припяти вышли на улицы, где с тревогой наблюдали за заревом пожара над ЧАЭС, разливали в металлические кружки водку и пили ее. Это чистейшей воды вымысел. Но в художественном фильме вольная трактовка вполне допустима. Если бы не одно «но» — в сериале названы фамилии реальных людей. Далеко не все они показаны объективно (например, директор ЧАЭС Виктор Брюханов и заместитель главного инженера Анатолий Дятлов). А ведь кто-то из них и поныне жив, у всех есть родственники. Представьте, каково им было видеть домыслы о себе и родных…

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что недавно покончил с собой 61-летний ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС Нагашибай Жусупов. Как сообщила дочь погибшего, незадолго до трагедии мужчина посмотрел мегапопулярный сериал «Чернобыль» от HBO.

Напомним, президент Владимир Зеленский в День Конституции подписал указ «О присвоении звания Герой Украины» трем ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции в апреле 1986 года. Высшей награды удостоены Алексей Ананенко, Валерий Беспалов и Борис Баранов (посмертно), которые спустились в бассейн-барботер под разрушенным реактором и открыли запорные клапаны, чтобы освободить его от воды. Благодаря этому удалось избежать контакта расплавленного ядерного материала с водой, в результате которого с высокой вероятностью мог произойти повторный взрыв.

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