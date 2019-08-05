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Происшествия

Поезд насмерть сбил пенсионерку под Харьковом: первые подробности

13:52 5 августа 2019 217
Железная дорога
Инф. «ФАКТОВ»

В Харьковской области пассажирский поезд, следовавший маршрутом Лесичанск — Киев, сбил 68-летнюю женщину. Ранее в Киеве поезд сбил мужчину, который на железнодорожной станции «Сырец» пытался перебежать пути.

Как сообщают в отделе коммуникаций ГУНП в Харьковской области, ЧП произошло в воскресенье, 4 августа, на станции «Тышковский» в Шевченковском районе Харьковской области.

Жительница поселка Староверовка хоть и переходила пути в установленном месте, но все же не заметила приближающийся поезд, который ехал из города Купянска в направлении Харькова без остановки.

Несмотря на то что машинист применил экстренное торможение, женщина скончалась на месте от полученных травм.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в курортном поселке городского типа Затока Белгород-Днестровского района Одесской области под колесами поезда погиб 24-летний гражданин Беларуси. Парень сидел на рельсах и не реагировал на сигналы машинисты приближающегося поезда.

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