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Поезд насмерть сбил пенсионерку под Харьковом: первые подробности
В Харьковской области пассажирский поезд, следовавший маршрутом Лесичанск — Киев, сбил 68-летнюю женщину. Ранее в Киеве поезд сбил мужчину, который на железнодорожной станции «Сырец» пытался перебежать пути.
Как сообщают в отделе коммуникаций ГУНП в Харьковской области, ЧП произошло в воскресенье, 4 августа, на станции «Тышковский» в Шевченковском районе Харьковской области.
Жительница поселка Староверовка хоть и переходила пути в установленном месте, но все же не заметила приближающийся поезд, который ехал из города Купянска в направлении Харькова без остановки.
Несмотря на то что машинист применил экстренное торможение, женщина скончалась на месте от полученных травм.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в курортном поселке городского типа Затока Белгород-Днестровского района Одесской области под колесами поезда погиб 24-летний гражданин Беларуси. Парень сидел на рельсах и не реагировал на сигналы машинисты приближающегося поезда.
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Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!