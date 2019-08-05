Украина

SkyUp приостановит полеты из Украины во Францию: причины и направления

Авиакомпания SkyUp на осенне-зимний период приостановит рейсы Киев-Ницца и Харьков-Париж. Пассажирам, уже купившим билеты до Ниццы, авиаперевозчик компенсирует 100 процентов стоимости. Что касается рейсов в Париж, то харьковчане могут переооформить билет и отправиться во Францию из Киева.

Введенные в этом году рейсы Харьков-Париж приостанавливаются с 6 сентября, Киев-Ницца — с 9 ноября. В авиакомпании объясняют, что рейсы до Ниццы изначально задумывались как сезонные, а перелеты из Харькова попали под программу оптимизации.

Как сообщает avianews.com, возобновить рейсы SkyUp планирует ближе к лету 2020 года. А зимой вместо отмененных рейсов будут открыты несколько маршрутов на горнолыжные курорты Европы.

Напомним, в октябре украинский лоукостер намерен открыть новый рейс в Чехию.

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