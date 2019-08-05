Происшествия

В Сумах поймали вандала, который надругался над могилой бойца АТО

В Сумах зафиксирован акт вандализма на могиле воина АТО, похороненного на Аллее Героев городского кладбища. Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Могилев-Подольском вандалы надругались над могилой защитника Украины, бойца полка «Азов».

Инцидент произошел в воскресенье, 4 августа, сообщили в полиции Сумской области.

В тот же день злоумышленника задержали. Им оказался 48-летний местный житель, страдающий психическим расстройством.

В настоящее время решается вопрос объявления ему подозрения. В случае признания его подсудным ему может грозить лишение свободы на срок до семи лет.

Полиция опубликовала фото с места преступления.

Напомним, в Винницкой области 14-летний школьник после ссоры со сверстниками на местном кладбище разгромил около 60 могил. А в городе Узин на Киевщине подростки ради развлечения повредили семь надгробий, три из которых были уничтожены полностью и реставрации не подлежат.

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