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В Сумах поймали вандала, который надругался над могилой бойца АТО
В Сумах зафиксирован акт вандализма на могиле воина АТО, похороненного на Аллее Героев городского кладбища. Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Могилев-Подольском вандалы надругались над могилой защитника Украины, бойца полка «Азов».
Инцидент произошел в воскресенье, 4 августа, сообщили в полиции Сумской области.
В тот же день злоумышленника задержали. Им оказался 48-летний местный житель, страдающий психическим расстройством.
В настоящее время решается вопрос объявления ему подозрения. В случае признания его подсудным ему может грозить лишение свободы на срок до семи лет.
Полиция опубликовала фото с места преступления.
Напомним, в Винницкой области 14-летний школьник после ссоры со сверстниками на местном кладбище разгромил около 60 могил. А в городе Узин на Киевщине подростки ради развлечения повредили семь надгробий, три из которых были уничтожены полностью и реставрации не подлежат.
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