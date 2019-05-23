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Успокаивался после ссоры с одноклассниками: подросток устроил жуткий погром на кладбище (фото)
В Калиновском районе (Винницкая область) 14-летний школьник после ссоры со сверстниками на местном кладбище разгромил около 60 могил. Ранее малолетние вандалы из города Узин Киевской области ради развлечения повредили семь надгробий, три из которых были уничтожены полностью и реставрации не подлежат.
Как сообщают в отделе коммуникаций областного управления Нацполиции, правоохранители задержали подростка на месте преступления. О том, что какой-то вандал повредил могилы, в полицию сообщил председателя сельского совета села Корделивка.
Как рассказал начальник калиновской полиции Петр Скичко, погром на кладбище устроил местный подросток — ученик 8 класса. Объясняя свои действия, он заявил, что таким образом пытался успокоиться после ссоры с одноклассниками.
Следственным отделом полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 297 УК Украины (надругательство над могилой). За такое правонарушение предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Могилев-Подольском Винницкой области вандалы надругались над могилой защитника Украины, бойца полка «Азов» Владислава Дюсова. Боец с позывными «Дюс» погиб 31 мая 2015 года в Широкино.
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