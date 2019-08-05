Джордж Буш-младший стал дедушкой в третий раз (фото)

Мир

43-й президент США Джордж Буш-младший в 73 года стал дедушкой в третий раз. Как сообщает журнал People, его 37-летняя дочь Дженна родила мальчика. У Дженны и ее мужа Генри Хагера уже есть две дочери — шестилетняя Маргарет Лора и Поппи Луиза, которой исполнится четыре года 14 августа.

Три с лишним года назад в одной из телепередач экстрасенс Тайлер Генри предсказал Дженне, что однажды у нее родится сын. И она ответила, что назовет его Гаральдом — в честь дедушки со стороны ее матери Лоры.

Дженна с мужем и сыном

Новорожденному дали имя Генри Гарольд.

Дженна и Генри поженились в мае 2008 года. Сестра-двойняшка Дженны, Барбара Буш вышла замуж в октябре прошлого года — за сценариста и актера Крэйга Койна. Барбара, которая была генеральным директором Глобального корпуса говорит, что не могла выйти замуж раньше из-за напряженной работы. Сейчас женщина оставила свой пост ради семьи. Детей у супругов пока что нет.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter