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Джордж Буш-младший стал дедушкой в третий раз (фото)
43-й президент США Джордж Буш-младший в 73 года стал дедушкой в третий раз. Как сообщает журнал People, его 37-летняя дочь Дженна родила мальчика. У Дженны и ее мужа Генри Хагера уже есть две дочери — шестилетняя Маргарет Лора и Поппи Луиза, которой исполнится четыре года 14 августа.
Три с лишним года назад в одной из телепередач экстрасенс Тайлер Генри предсказал Дженне, что однажды у нее родится сын. И она ответила, что назовет его Гаральдом — в честь дедушки со стороны ее матери Лоры.
Новорожденному дали имя Генри Гарольд.
Дженна и Генри поженились в мае 2008 года. Сестра-двойняшка Дженны, Барбара Буш вышла замуж в октябре прошлого года — за сценариста и актера Крэйга Койна. Барбара, которая была генеральным директором Глобального корпуса говорит, что не могла выйти замуж раньше из-за напряженной работы. Сейчас женщина оставила свой пост ради семьи. Детей у супругов пока что нет.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?