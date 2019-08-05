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Зеленский устроил перестановки в командовании ВСУ
Президент Владимир Зеленский назначил нового Командующего Объединенными силами на Донбассе. Им стал генерал-лейтенант Владимир Кравченко. Соответствующее решение закреплено указом главы государства, обнародованным на его сайте.
До этого он занимал должность заместителя командующего сектором «Север» ВСУ.
Теперь уже экс-командующий ОС Александр Сырский по решению президента отныне будет командовать Сухопутными войсками ВСУ.
Отметим, что Сырский возглавил операцию Объединенных сил на Донбассе в начале мая 2019 года, сменив Сергея Наева Перед новым командующим ООС поставили две цели: освобождение захваченных врагом территорий и восстановление суверенитета Украины над этими территориями.
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