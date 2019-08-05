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Шоу-бизнес

Звезда «Женского квартала» откровенно рассказала о предстоящей свадьбе

19:19 5 августа 2019 136
Лера Товстолес
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Звезда «Женского квартала» и «Лиги Смеха» Лера Товстолес вслед за коллегой по шоу Алиной Гордиенко, которой жених сделал предложение прямо во время концерта, готовится к свадьбе. Она согласилась выйти замуж за коллегу Андрея Лузана еще в январе во время совместного отдыха. А вот с датой предстоящей свадьбы Лера и Андрей пока не определились. Болле того, она призналась, что пока даже не планировали торжество. Она говорит, что они с любимым предпочитают спонтанные решения. И свадьбу сыграют тогда, когда почувствуют нужным.

«Нас сложно предугадать. Никогда не идём на поводу у мнения людей, живем по собственному ритму. Есть ещё такое, что мы с Лу отчасти карьеристы и главное цели жизни на данный момент — реализовать наши творческие мечты. Так много всего хочется сделать, сняться в кино, написать свой трэк, наконец-то запустить своё шоу на ютюб!», — призналась Лера.

«А свадьба точно будет! Праздник для нас и наших близких. В лучших традициях и, конечно же, с белым платьем. Дайте нам время и пжл не спрашивайте когда это произойдёт. Возможно уже будут маленькие лузаны, когда это случится, а возможно в след году. Непредсказуемость наше все», — написала Лера в Instagram.

Она также добавила, что больше, чем о свадьбе, мечтает о детях и в этом ее поддерживает любимый.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что российская телеведущая Ксения Собчак выходит замуж за режиссера Константина Богомолова.

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