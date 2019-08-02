Шоу-бизнес

Ксения Собчак снова выходит замуж: что известно о ее избраннике (фото)

После развода с актером Максимом Виторганом 37-летняя Ксения Собчак недолго ходила в холостячках. Она закрутила роман с 44-летним режиссером Константином Богомоловым еще будучи в браке. Пара первое время скрывала свои отношения. Их подлавливали вместе во время заграничных поездок и на светских мероприятиях.

На днях режиссер публично признался Ксении в любви. «Я люблю тебя», — написал он под видео с Собчак. А на ее руке, на безымянном пальце, появилось обручальное колечко.

Говорят, пара решила узаконить свои отношения и готовится к свадьбе. Точную дату пока не называют, но говорят, торжество состоится в сентябре. Об этом сообщает, ссылаясь на свои тайные источники, Телеграм-канал Dark Cosmo.

«У нас очень жирнючий эксклюзив. Константин Богомолов и Ксюша Собчак женятся! Торжество запланировано на сентябрь. Нам интересно, будет ли в этот раз платье от Ульяны Сергеенко и не превратится ли свадьба в иммерсивное шоу, например?» — сообщил сегодня телеграм-канал Dark Cosmo.

Напомним, брак Собчак и Виторгана продлился шесть лет. После разрыва пара сохранила дружеские отношения и вместе воспитывает сына Платона. Говорят, брак распался именно из-за романа Собчак с Богомоловым. Виторган выяснял отношения с соперником, даже подрался с ним. Сейчас Максим встречается с молодой актрисой Нино Нинидзе, с которой его заметили во время отдыха в Одессе.

За плечами Константина — также не сложившийся брак с актрисой Дарьей Мороз, которая родила режиссеру дочь Анну. Пара рассталась в прошлом году.

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