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Звезда «Лиги Смеха» и «Женского квартала» выходит замуж: жених сделал предложение прямо во время шоу (фото)
Звезда «Лиги Смеха» и «Женского квартала» Алина Гордиенко выходит замуж. Неожиданное предложение руки и сердца она получила прямо во время съемок Летнего кубка в Одессе. Возлюбленный Алины Роман Блажкевич подготовил для нее сюрприз. Парень преподнес колечко и сделал предложение прямо во время концерта. За кулисами он признался актрисе в любви, застав ее врасплох.
«Я всегда думала, что буду знать, когда это произойдет и смогу нормально сказать „да“. Я точно не ожидала, что через 5 минут после этого выйду на сцену и офигею там во второй раз!» — эмоционально рассказала Алина в Instagram.
Она также рассказала, что с Романом они познакомились на проекте «Лига Смеха», за что благодарна судьбе.
«Я стала, мать его, невестой! Спасибо, „Лига Смеха“, что подарила мне моего Рому, который умеет удивлять и быть решительным. Одесса — место, где пишется наша история», — добавила Алина.
Первыми жениха и невесту поздравили их коллеги. «Одесса — это город, где случается магия. Поздравляем с помолвкой наших Алину Гордиенко и Романа Блажкевича. Огромной, безграничной любви!» — отметили в «Квартале».
Подписчики Алины также поздравили пару и оставили множество комментарием с пожеланиями любви и счастья.
«Это прекрасно, поздравляем вас! Сладкие, влюбленные милашки»,— пишут в комментариях.
Напомним, Алина и Роман — не первая влюбленная пара на проекте. Служебный роман также случился у актрисы «Женского квартала» Леры Товстолес с коллегой по цеху Андреем Лузаном. Пара не скрывает своих отношений, вместе отдыхают и делятся совместными счастливыми фото.
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