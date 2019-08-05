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Августовский снег? Сеть взбудоражило фото непогоды под Киевом
В сети появилось фото осадков под Киевом, которые приняли за снег. Его опубликовал в Facebook адвокат Лаврентий Царук. Напомним, непогода в Украине 4 августа привела к человеческим жертвам.
По словам автора фото, увиденное заставило его задуматься о последствиях глобального потепления и о том, что каждый из нас может сделать для сокращения вредных выбросов.
«В нашей семье мы давно уже пересматриваем свое отношение к пластику, отходам, грамотному и рациональному использованию природных ресурсов. Мы лишь в начале пути — хвалиться пока особо нечем, но я хочу, чтобы это фото и у вас посеяло зерно мыслей о спасении и сохранении нашей планеты для будущих поколений!», — написал Царук.
Перепостившая его фото синоптик Наталья Диденко, тем не менее, успокоила — на самом деле под Киевом выпал мелкий град.
«Интересное фото. Но это не снег, это град. Град — это тоже ливневые осадки, но твердые», — объяснила она.
Об этом же написали и другие пользователи.
«Если человек не „изучал“ базовую школьную программу: природоведение, географию, физику (очень страшное слово), то „чудеса“ преследуют его буквально на каждом шагу», — констатировал одессит Олег Скугорь.
Напомним, ранее Диденко сообщила, что дождь, который выпал в Киеве 5 августа, стал единственным на всю Украину.
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