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Украина

Августовский снег? Сеть взбудоражило фото непогоды под Киевом

21:09 5 августа 2019 139
Фото «снега»
Инф. «ФАКТОВ»

В сети появилось фото осадков под Киевом, которые приняли за снег. Его опубликовал в Facebook адвокат Лаврентий Царук. Напомним, непогода в Украине 4 августа привела к человеческим жертвам.

По словам автора фото, увиденное заставило его задуматься о последствиях глобального потепления и о том, что каждый из нас может сделать для сокращения вредных выбросов.

«В нашей семье мы давно уже пересматриваем свое отношение к пластику, отходам, грамотному и рациональному использованию природных ресурсов. Мы лишь в начале пути — хвалиться пока особо нечем, но я хочу, чтобы это фото и у вас посеяло зерно мыслей о спасении и сохранении нашей планеты для будущих поколений!», — написал Царук.

Перепостившая его фото синоптик Наталья Диденко, тем не менее, успокоила — на самом деле под Киевом выпал мелкий град.

«Интересное фото. Но это не снег, это град. Град — это тоже ливневые осадки, но твердые», — объяснила она.

Об этом же написали и другие пользователи.

«Если человек не „изучал“ базовую школьную программу: природоведение, географию, физику (очень страшное слово), то „чудеса“ преследуют его буквально на каждом шагу», — констатировал одессит Олег Скугорь.

Напомним, ранее Диденко сообщила, что дождь, который выпал в Киеве 5 августа, стал единственным на всю Украину.

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