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Шоу-бизнес

Пенсионерка против Оли Поляковой: сеть повеселило видео из Черновцов

22:08 5 августа 2019 144
Афиша выступлений
Инф. «ФАКТОВ»

В сети появилось курьезное видео из Черновцов, где пенсионерка оригинальным образом выразила свое недовольство грядущим приездом в город популярной шоу-дивы Оли Поляковой.

На ее афише она маркером зарисовала две буквы в слове «Королева».

В сети не смогли удержаться от обсуждения поступка пенсионерки.

«В жизни не поверила бы, что это бабка сделала, если б не увидела)) думала бы на школоту», — удивилась Темная Галина.

«Бабка еще, наверное, янеку (беглому экс-президенту Януковичу. Ред.) точку на лбу рисовала», — предположил Вячеслав Демченко‏.

Напомним, ранее Оля Полякова нарвалась на критику хейтеров, обвинивших ее в бахвальстве, и жестко ответила им. Она также отметила, что заслужила долгожданный отдых, который кому-то может показаться роскошным.

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