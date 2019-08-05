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Пенсионерка против Оли Поляковой: сеть повеселило видео из Черновцов
В сети появилось курьезное видео из Черновцов, где пенсионерка оригинальным образом выразила свое недовольство грядущим приездом в город популярной шоу-дивы Оли Поляковой.
На ее афише она маркером зарисовала две буквы в слове «Королева».
Тут прекрасного друг подкинул pic.twitter.com/c2AAGPlrLj— Tatiana (@TatianaTARAN) 5 августа 2019 г.
В сети не смогли удержаться от обсуждения поступка пенсионерки.
«В жизни не поверила бы, что это бабка сделала, если б не увидела)) думала бы на школоту», — удивилась Темная Галина.
«Бабка еще, наверное, янеку (беглому экс-президенту Януковичу. Ред.) точку на лбу рисовала», — предположил Вячеслав Демченко.
Напомним, ранее Оля Полякова нарвалась на критику хейтеров, обвинивших ее в бахвальстве, и жестко ответила им. Она также отметила, что заслужила долгожданный отдых, который кому-то может показаться роскошным.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».