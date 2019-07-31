Пашу, как гужевая лошадь: Оля Полякова жестко ответила на обвинения в излишней роскоши (видео)

Шоу-бизнес

Популярная певица Оля Полякова, похваставшаяся роскошной фигурой в купальнике во время отпуска, нарвалась на критику хейтеров. Волну возмущения в Сети вызвал невинный пост певицы и видео, как ее младшая дочка Алиса катается на гироскутере.

«В моем детстве, об этом были фильмы-фентези, а сегодня это реальность, какая реальность будет в их будущем?», — написала Полякова под видео, которое посмотрели более 200 тысяч человек.

Казалось бы, обычное семейное видео с отпуска, беззаботный ребенок развлекается. Но это вызвало волну возмущения и обвинения в излишней роскоши.

«Зажралась», «Знаем, где взять бабло, чтобы люди не бомжовали. Одни жируют другие пиарятся!!! Ганьба», - пишут хейтеры под видео. Оля не стала молчать и жестко ответила на нападки, записав видео.

«Я выложила видео – экранизацию будущего с гироскутером и моей Алиской. И, знаете, поражаюсь комментам. Люди пишут о том, что я зажралась и все такое. Ребята, чтобы жрать свой хлеб, я даю 250-260 концертов в год. Я работаю практически каждый день. Я не вылажу из машины и аэропортов, я не вижу детей, я работаю 24 часа в сутки. Я содержу огромнейший коллектив, я плачу огромные зарплаты, я плачу большие налоги. Чтобы зарабатывать свои деньги, я пашу как долбанная, гужевая лошадь. И вы бы в моем режиме не выдержали бы и месяца. Это абсолютно точно! Потому что если бы вы выдержали работать так, как я, то вы бы и жили как я. Понимаете? Прекратите считать чужие деньги, начинайте зарабатывать свои!», - эмоционально ответила Полякова.

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