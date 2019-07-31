- 19:33 Скандальная певица стала участницей проекта «Танці з зірками»
- 19:31 Таксист изнасиловал и ограбил пассажирку в Киеве: появилось его фото
- 19:11 Комитет Сената США одобрил санкции против "Северного потока-2"
- 19:10 Почему на отечественном рынке автобусов уничтожается конкуренция
- 19:02 Пашу, как гужевая лошадь: Оля Полякова жестко ответила на обвинения в излишней роскоши
- 18:54 Популярный украинский актер впервые раскрыл причины развода со второй женой
- 18:53 Оставшийся без церкви Филарет подал в суд на Минкульт
- 18:33 У главы непризнанного Приднестровья обнаружился украинский паспорт
- 18:13 В оккупированной Горловке прогремел мощный взрыв: что произошло
- 18:03 Бразильский боевик Лусварги отказался от апелляции и уже отправился "по этапу"
- 17:47 Третий лишний: Потап и Настя Каменских удивили фото с отдыха
- 17:34 Новолуние 1 августа: как к нему подготовиться и чего ожидать
Пашу, как гужевая лошадь: Оля Полякова жестко ответила на обвинения в излишней роскоши (видео)
Популярная певица Оля Полякова, похваставшаяся роскошной фигурой в купальнике во время отпуска, нарвалась на критику хейтеров. Волну возмущения в Сети вызвал невинный пост певицы и видео, как ее младшая дочка Алиса катается на гироскутере.
«В моем детстве, об этом были фильмы-фентези, а сегодня это реальность, какая реальность будет в их будущем?», — написала Полякова под видео, которое посмотрели более 200 тысяч человек.
Казалось бы, обычное семейное видео с отпуска, беззаботный ребенок развлекается. Но это вызвало волну возмущения и обвинения в излишней роскоши.
«Зажралась», «Знаем, где взять бабло, чтобы люди не бомжовали. Одни жируют другие пиарятся!!! Ганьба», - пишут хейтеры под видео. Оля не стала молчать и жестко ответила на нападки, записав видео.
«Я выложила видео – экранизацию будущего с гироскутером и моей Алиской. И, знаете, поражаюсь комментам. Люди пишут о том, что я зажралась и все такое. Ребята, чтобы жрать свой хлеб, я даю 250-260 концертов в год. Я работаю практически каждый день. Я не вылажу из машины и аэропортов, я не вижу детей, я работаю 24 часа в сутки. Я содержу огромнейший коллектив, я плачу огромные зарплаты, я плачу большие налоги. Чтобы зарабатывать свои деньги, я пашу как долбанная, гужевая лошадь. И вы бы в моем режиме не выдержали бы и месяца. Это абсолютно точно! Потому что если бы вы выдержали работать так, как я, то вы бы и жили как я. Понимаете? Прекратите считать чужие деньги, начинайте зарабатывать свои!», - эмоционально ответила Полякова.
Сейчас у звезд шоу-бизнеса — пора отпусков. Потап и Настя Каменских с Позитивом и его женой отдыхают в Италии.
Максим Галкин и Алла Пугачева проводят лето в Юрмале и делятся яркими совместными фото.
Внучка Софии Ротару наслаждается романтическим отдыхом с бойфрендом.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!