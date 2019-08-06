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Нож в сердце за прерванную игру: под Николаевом внук-игроман зарезал деда, когда тот выключил компьютер (видео)
В Николаевской области 16-летний внук зарезал деда, потому что тот прервал компьютерную игру. Подросток сам вызвал полицию и признался в убийстве, говорится в сюжете ТСН.
Сообщается, что в тот день пожилой мужчина приехал в гости к своей дочери и внуку с косой, чтобы помочь в покосе травы. В какой-то момент он попросил о помощи внука, который в это время играл за компьютером. Чтобы внук быстрее поспешил с помощью, дед выключил компьютер, а внук мгновенно схватился за нож. Пенсионер умер еще до приезда скорой.
«Дедушка приехал с косой, чтобы покосить сорняки: Айда поможешь мне косить! А он нож и деду пять пробоин»,— говорит сосед Павел Смиян.
«Он взял нож и нанес ему пять ударов в туловище. Два из них пришлись в сердце», — рассказал и.о. руководителя Новоодесской полиции Максим Евграфов.
Характерно, что после убийства подросток сам вызвал правоохранителей.
«Он понял, что он его убил, и вызвал полицию. Он полностью раскаялся в содеянном преступлении», — считают в полиции.
Отмечается, что семья вполне благополучная. Но подросток, по мнению соседей, ленивый и замкнутый. Он учился в Николаеве в колледже на программиста, но, несмотря на то, что мать платила за обучение, относился к занятиям небрежно, а дома ничем не помогал и никого не слушал.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Николаеве 17-летняя девушка заявила, что ее с 9 лет развращал отец, а несколько недель назад даже пытался изнасиловать.
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