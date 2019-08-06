25.52 / 25.85 28.32 / 28.83
Киев: +13
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Нож в сердце за прерванную игру: под Николаевом внук-игроман зарезал деда, когда тот выключил компьютер (видео)

0:25 6 августа 2019 29
Удар ножом
Инф. «ФАКТОВ»

В Николаевской области 16-летний внук зарезал деда, потому что тот прервал компьютерную игру. Подросток сам вызвал полицию и признался в убийстве, говорится в сюжете ТСН.

Сообщается, что в тот день пожилой мужчина приехал в гости к своей дочери и внуку с косой, чтобы помочь в покосе травы. В какой-то момент он попросил о помощи внука, который в это время играл за компьютером. Чтобы внук быстрее поспешил с помощью, дед выключил компьютер, а внук мгновенно схватился за нож. Пенсионер умер еще до приезда скорой.

«Дедушка приехал с косой, чтобы покосить сорняки: Айда поможешь мне косить! А он нож и деду пять пробоин»,— говорит сосед Павел Смиян.

«Он взял нож и нанес ему пять ударов в туловище. Два из них пришлись в сердце», — рассказал и.о. руководителя Новоодесской полиции Максим Евграфов.

Характерно, что после убийства подросток сам вызвал правоохранителей.

«Он понял, что он его убил, и вызвал полицию. Он полностью раскаялся в содеянном преступлении», — считают в полиции.

Отмечается, что семья вполне благополучная. Но подросток, по мнению соседей, ленивый и замкнутый. Он учился в Николаеве в колледже на программиста, но, несмотря на то, что мать платила за обучение, относился к занятиям небрежно, а дома ничем не помогал и никого не слушал.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Николаеве 17-летняя девушка заявила, что ее с 9 лет развращал отец, а несколько недель назад даже пытался изнасиловать.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама" публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер