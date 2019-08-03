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В Николаеве мужчина девять лет развращал и насиловал свою дочь (видео)

В Николаеве 17-летняя девушка заявила, что ее с 9 лет развращал отец, а несколько недель назад даже пытался изнасиловать. Об этом идет речь в сюжете «Надзвичайних новин».

Сообщается, что Анна первоначально не понимала, что делает отец. Потом молчала — не знала, как рассказать матери. По словам девушки, отец регулярно принуждал ее к половым отношениям и даже снимал извращения на видео. Не насиловал, но давил психологически и убеждал, что это нормально и так делают во всех семьях.

После того, как отец попытался изнасиловать девушку, она открылась матери.

Сейчас ее мать Александра корит себя, что была слепа: говорит, что иногда муж рассказывал о «несколько странных фантазиях». Тем не менее, она не думала, что он способен такое сделать с ребенком, поэтому не запрещала дочери проведывать отца.

После того, как Александра узнала обо всем, то обратилась в Заводский отдел полиции. Но правоохранители не спешили расследовать дело и только спустя три недели провели обыски. Улик не сохранилось, и что-то доказать тяжело.

По словам матери и дочери, у мужчины должны были сохраниться видео, так как он их показывал своей нынешней сожительнице, и та, якобы, созналась об этом девушке.

Адвокат Максим Мельник рассказывает, что готовят документы для проведения психиатрической экспертизы и потерпевшей, и ее отца.

«Полиция изначально, так, в устном разговоре хотела закрыть это дело. Но после того, как адвокат заявила, что будут открывать его заново в судебном порядке, они вроде как не стали его закрывать. Все зависит от полиции, а полиция, честно говоря, не хочет этим заниматься», — отметил Максим Мельник.

В полиции ничего не стали комментировать: следственные действия продолжаются, но детали не разглашают, так как девушка несовершеннолетняя.

В прокуратуре же сообщают, что достаточно доказательств для сообщения о подозрении не собрали.

«Полиция изначально бездействовала. Если бы они провели обыск, нашли видео, а так — вообще ничего не делают. Не вызывают с нашей стороны свидетеля, который знал», — отметила мать девушки.

Также женщина сообщила, что с ней связывалась сестра и сожительница ее экс-мужа, просили забрать заявление в полицию.

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