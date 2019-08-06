Происшествия

В Харькове жестоко насиловали 17-летнюю школьницу, пока ее друзья стояли «на шухере»

В Купянском районе Харьковской области за помощью к сотрудникам харьковской полиции обратилась мать 17-летней девочки. По словам женщины, ее дочь изнасиловали в ночь с 25 на 26 июля.

Женщина рассказала, что девочка отправилась гулять с двумя юношами 17 и 18 лет, а также их сопровождал 28-летний мужчина. Компания распивала спиртное. Затем ребята решили покататься на машине, пишет «Регион oonline».

Когда автомобиль выехал за город, то 28-летний подозреваемый попросил юношей выйти из машины и остался с потерпевшей наедине. В салоне транспортного средства злоумышленник скрутил девочку и изнасиловал.

«Возбуждено уголовное производство по части 3 статьи 152 УК Украины („Изнасилование“). Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет тюрьмы»,— рассказали в пресс-службе Национальной полиции в Харьковской области.

Кроме того, задержаны двое соучастников преступления, один из которых является несовершеннолетним. Сейчас проводятся следственные действия и необходимые экспертизы, расследование преступления продолжается.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харькове на кладбище № 3 на улице Спортивной неизвестный мужчина напал на девушку. Злоумышленника задержали, и соответствующее видео момента его задержания было также опубликовано в соцсетях. По информации соцсетей, злоумышленник ударил жертву по голове, схватил и потянул. Девушка начала громко кричать, тем самым обратив на себе внимание.

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