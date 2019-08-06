Шоу-бизнес

Оля Полякова отреагировала на историю с бабушкой и плакатом ее концерта в Черновцах

Известная украинская певица Оля Полякова отреагировала на инцидент с афишей ее концерта в Черновцах, который произошел в понедельник, 5 августа.

В Instagram она в шутку призвала поклонников «идентифицировать» неизвестную женщину, испортившую афишу.

«Узнали эту переодетую артистку?», — написала она.

В комментариях пользователи тоже начали шутить на тему «вандализма», предполагая, что мотивом действий пожилой женщины была банальная зависть.

Другие отметили, что поступать подобным образом приличный человек не стал бы.

«На вкус и цвет товарищей нет. Мне лично Полякова тоже не нравится, ее поведение, но на такие гадости, даже в голову не пришло бы», — написала одна из пользовательниц.

«Да это же сама Алла Борисовна!!! Судя по возрасту!!! Олечка, она обзавидовалась!!!», — предположила другая.

Напомним, первоначальная реакция сети на инцидент тоже была активной. По мнению первых комментаторов появившегося в сети видео из Черновцов, так могла бы поступить школьница, но не взрослая женщина.

Как сообщали «ФАКТЫ», ранее Оля Полякова пошутила, сравнив свой модный образ с морковкой.

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