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Оля Полякова отреагировала на историю с бабушкой и плакатом ее концерта в Черновцах
Известная украинская певица Оля Полякова отреагировала на инцидент с афишей ее концерта в Черновцах, который произошел в понедельник, 5 августа.
В Instagram она в шутку призвала поклонников «идентифицировать» неизвестную женщину, испортившую афишу.
«Узнали эту переодетую артистку?», — написала она.
В комментариях пользователи тоже начали шутить на тему «вандализма», предполагая, что мотивом действий пожилой женщины была банальная зависть.
Другие отметили, что поступать подобным образом приличный человек не стал бы.
«На вкус и цвет товарищей нет. Мне лично Полякова тоже не нравится, ее поведение, но на такие гадости, даже в голову не пришло бы», — написала одна из пользовательниц.
«Да это же сама Алла Борисовна!!! Судя по возрасту!!! Олечка, она обзавидовалась!!!», — предположила другая.
Напомним, первоначальная реакция сети на инцидент тоже была активной. По мнению первых комментаторов появившегося в сети видео из Черновцов, так могла бы поступить школьница, но не взрослая женщина.
Как сообщали «ФАКТЫ», ранее Оля Полякова пошутила, сравнив свой модный образ с морковкой.
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