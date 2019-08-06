Украина

Проверьтесь у врача: украинский ведущий поставил на место россиянку, назвавшую Одессу частью России

Украинский телеведущий, звезда шоу «Орел и Решка» Андрей Бедняков спровоцировал настоящий скандал в российском сегменте сети невинным постом об отдыхе на Белосарайской косе в Донецкой области.

На опубликованном им фото семейного отдыха с женой Настей Короткой и дочерью Ксенией. Бедняков отметил геолокацию: Белосарайская коса, Донецкая область, Украина.

Одна из подписчиц (очевидно, россиянка) гневно отреагировала на запись, назвав Донецкую область частью России.

При этом, принявшись учить украинца географии, она «аннексировала» и Одессу.

«Донецкая область вообще-то Россия… Бедняков — пора учить географию. А то еще чего доброго Одессу на Украину поместишь», — написала она.

«Мозги вам в магазин не завезли? Сходили бы, проверили», — отрезал Бедняков.

Напомним, ранее известный блогер Андрей Полтава заставил россиянку извиняться за аннексию Крыма Россией. Кроме того, украинец на камеру назвал оккупантом пропагандиста Александра Сладкова, который спровоцировал скандал на месте разминирования моста в Станице Луганской.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter