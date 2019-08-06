Митинги рабочих ферросплавных заводов — это шантаж, который власть должна игнорировать, — эксперт

Украина

Координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ Гражданской сети «Опора» Татьяна Бойко комментируя «Экономическим новостям«протест работников ферросплавных заводов, требующих установления льготного тарифа на электроэнергию для своих предприятий, назвала их действия шантажом со стороны одного бизнесмена, который добивается привилегированных условий для своих предприятий.

«Нельзя делать какие-либо исключения. Не может быть каких-либо привилегированных условий. Это основное правило рынка. В противном случае он просто теряет весь экономический смысл. Поэтому я считаю эти протесты способом политического влияния, дестабилизацией, на которые регулятор и государство не должны обращать внимания. Это просто средство шантажа одного олигарха, который хочет иметь привилегированные условия»,— заявила Бойко.

По мнению эксперта, государство должно обеспечить для всех участников рынка равные условия, независимо от фамилий владельцев предприятий.

«Держать для всех одинаковые условия. Не может быть для какого-то особого предприятия или бизнеса, кто бы это ни был, или это будут ферросплавы Коломойского, или другие»,— подчеркнула Бойко.

Напомним, 31 июля, рабочие предприятий АО «Запорожский завод ферросплавов», АО «Никопольский завод ферросплавов» и АО «Днепразот» бизнесмена Игоря Коломойского вышли на митинг под здание НЭК «Укрэнерго» с требованием предоставить сниженные льготные тарифы на электроэнергию для своих предприятий.

1 августа Окружной административный суд Киева удовлетворил ходатайство Никопольского завода ферросплавов и остановил действие постановления НКРЭКУ по тарифам «Укрэнерго» на передачу электроэнергии и диспетчеризации на июль для АО «Никопольский завод ферросплавов», АО «Запорожский завод ферросплавов», АО «Покровский ГОК», АО «Марганецкий ГОК» и АО «Днепроазот».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ» с 1 июля в Украине заработал новый рынок электроэнергии, в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой Закона Украины «О рынке электрической энергии».

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