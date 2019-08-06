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Ирина Билык похвасталась роскошным подарком от друга (фото)
Популярная певица Ирина Билык, которой бывший муж Дмитрий Коляденко в очередной раз сделал предложение руки, всегда была окружена вниманием мужчин. Как признавалась ранее заслуженная артистка, у нее много друзей среди представителей сильного пола. Похоже, для некоторых из них дружба с Ирой — очень дорога.
Приятель Валера, с которым певица знакома 30 лет, в годовщину отношений преподнес подруге роскошный подарок — электромобиль. 49-летняя Билык похвасталась им в Сети, опубликовав в Instagram фото Tesla Model 3.
«В этом году исполняется 30 лет нашей теплой дружбы с Валерием. Это очень большой срок. Для некоторых — целая жизнь. Я от всего сердца хочу поблагодарить тебя за этот нереально крутой подарок, за поддержку, доброту и мои счастливые улыбки. Мне немного неловко говорить о таких подарках в Сети, но я уверена, что мои подписчики меня поймут. Это только маленькая доля благодарности, которую я могу выразить тебе, мой дорогой друг. Я очень дорожу тобой и искренне надеюсь, что наша дружба будет крепнуть с годами», — написала Ирина Билык под фото.
Такой автомобиль в Украине можно купить от 40 тысяч долларов. Стоит отметить, что электромобиль этой фирмы предпочитает глава Офиса президента Андрей Богдан. Ранее он озвучил его стоимость — 100 тысяч долларов.
Также Ирина Билык добавила, что в этом году отмечает и творческий юбилей — 30 лет на сцене. По этому поводу она готовит сюрприз для своих поклонников.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что бывший муж Билык Дмитрий Коляденко признался, что любит ее и будет ждать ее еще лет десять.
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