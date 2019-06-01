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Хочу от тебя дочку: Дмитрий Коляденко снова позвал замуж Ирину Билык (видео)
Известная украинская певица Ирина Билык получила предложение выйти замуж от своего экс-бойфренда Дмитрия Коляденко. Произошло это во время конкурса Miss Blonde Ukraine-2019, где знаменитости были приглашенными гостями.
Посреди светского мероприятия он неожиданно встал на одно колено и подарил певице кольцо с бриллиантом. При этом мужчина огорошил заявлением, что мечтает иметь общую дочь с экс-возлюбленной, пишет журнал Viva.
«Ира, я все прощу. А, возможно, хорошо, что мы расстались. Но самое главное — очень хочется маленькую девочку, третью. Чтобы у нее были волнистые волосы, как у тебя. Одним словом, Ира, выходи за меня замуж!» — заявил Коляденко.
От неожиданного предложения Ирина Билык растерялась и не знала, что ответить. Она сказала, что подумает над этим и взяла кольцо.
«Это так неожиданно… Я замужем… Мне нужно подумать», — ответила певица.
Напомним, что Дмитрий Коляденко и Ирина Билык на протяжении 4 лет строили отношения в гражданском браке. Хореограф публично признавался ей в любви и прямо на сцене предложил официально оформить отношения. Однако в 2006 году роман завершился громким скандалом. Теперь певица состоит в браке с фотографом Асланом Ахмадовым. Супруги воспитывают 3-летнего сына Табриза.
Как писали «ФАКТЫ», ранее Ирина Билык вместе с женой известного футболиста Ольгой Ракицкой сняли совместный клип на песню «Подружка». Режиссером видео стала эпатажная Елена Винярская, автор роликов для многих звезд шоу-бизнеса.
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