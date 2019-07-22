Дмитрий Коляденко подарил замужней Ирине Билык кольцо с бриллиантом: муж злится и ревнует

Шоу-бизнес

Дмитрий Коляденко — человек-праздник в украинском шоу-бизнесе. На публике он всегда в прекрасном настроении, умеет развеселить любую компанию и привлечь внимание эпатажными выходками и яркими нарядами. Он окончил Днепропетровское театральное училище, начинал карьеру в Суммах, танцуя в оперетте. После окончания Парижской школы современной хореографии отправился покорять Киев. Здесь он основал балет «Арт-классик», который заметил продюсер Евгений Рыбчинский и пригласил в тур с популярным тогда EL Кравчуком. Коляденко ставил номера для многих артистов, мюзиклов, выступал ведущим на телевидении и тренером в талант-шоу. 11 лет он был женат на основательнице балета Freedom Елене Коляденко, они воспитывают сына Филиппа.

Вторая большая любовь Дмитрия — певица Ирина Билык. Пара жила в гражданском браке, но официально отношения так и не оформила. Роман завершился громким скандалом. Сейчас Дима не скрывает, что готов ждать свою музу еще много лет. Ну и пусть, что 22 июля ему исполняется 48 лет. Говорит, возраста совсем не ощущает.

Накануне дня рождения Дмитрий Коляденко ответил на вопросы «ФАКТОВ»

— Как будете отмечать?

— Я больше в свои дни рождения люблю работать, создавать праздник для других. Поэтому и в этот раз буду на съемочной площадке нового клипа на песню «Тумбала Є». После завершения работы всей командой выпьем шампанского, посмотрим на звезды, споем в караоке.

— Что поете?

— Точно не свои песни. Люблю Лайму Вайкуле, Любу Успенскую, Тину Кароль, Аллу Пугачеву, Сосо Павлиашвили, Ирину Билык… Мы даже в дороге, когда ездим на гастроли, все время поем.

— Ирина придет вас поздравить?

— Она поздравляет меня каждый год. Когда она в Киеве, приезжает с подарками. Сейчас хочу затащить ее в свой новый клип. Думаю, в день рождения не откажет. Но она в большом туре, график сложный, но я жду.

— У вас особые отношения. Правда, что вы очередной раз сделали ей предложение руки и сердца?

— Это уже шестое предложение. Подарил ей колечко с бриллиантами. Ира приняла его с удовольствием и обещала подумать.

— Она же замужем!

— Я сказал ей, что буду ждать еще десять лет. А потом пойду по наклонной.

— Вы вместе летали на свадьбу к Алине Гросу в Италию?

— Это была шикарная свадьба! Там еще были Виталик Козловский, Паша Зибров, Катя Осадчая, близкий круг родственников и друзей. Мы провели бесподобные четыре дня, были в Венеции, Вероне, посетили замок Ромео и Джульетты, выходили на морскую прогулку на большом корабле. Я влюбился в Италию после этой поездки. Я даже Билычке намекал: давай себе устроим такую романтичную свадьбу. Она только смеялась.

— Как на это реагирует ее муж Аслан?

— Ему это очень не нравится, он злится, ревнует. Ира меня отчитала даже: «Что ты натворил?». Конечно же, я не хочу разбивать семью и мешать их отношениям. Ира очень мудрая женщина и сама знает, как для нее будет лучше. Я ей искренне желаю счастья и готов ждать. Сейчас мы с Ирой настоящие друзья. Такие отношения, как у нас, нельзя перечеркнуть. У нас была большая любовь, драматичное расставание с громкими ссорами и выбрасыванием диванов через окно. Потом после развода мы пять лет вообще не общались.

Сейчас мы вышли на новый уровень отношений. Очень тонко чувствуем друг друга. Мы жили в Венеции в одном отеле, но на разных этажах. Еду в лифте, открывается дверь на третьем этаже, а там Ира стоит. Через несколько часов опять, не созваниваясь, встретились. И так несколько раз. У нас какая-то связь свыше, я это чувствую.

— То есть, другую женщину рядом с собой вы не видите?

— Ну, я еще Иру подожду. Пока молодой и красивый, хочу семейного счастья, искренне хочу влюбиться, стать отцом. А еще больше хочу стать молодым дедушкой. Прошу у сына внуков.

— Как ощущаете себя в 48?

— Даже не верится, что через два года буду отмечать 50-летний юбилей, а в душе чувствую себя на 24−25, не больше. Друзья шутят, что устроят мне праздник с хрустальными вазами, наградами, медалями и грамотами, в халатах и домашних тапках. Для меня жизнь всегда прекрасна. Ведь в любом возрасте можно чувствовать себя молодым и хорошо выглядеть. Важно следить за собой, употреблять здоровую пищу, витамины, быть физически активным…

— Как следите за формой?

— Кроме всего перечисленного выше, за два дня до концерта устраиваю себе разгрузочные дни, не ем жареную картошку, хлеб, не употребляю алкоголь, налегаю на зелень и рыбу. Со спортом у меня не очень получается. Зато я много танцую. Дома есть гантели, но подхожу к ним раз в неделю. Это скучно для меня. Раньше покупал абонементы в спортзал, пытался заниматься с тренером, но не смог смотреть на то, как другие выделываются. Это не мое.

— Правда, что ваш сын расстался с певицей Татьяной Решетняк?

— Филипп сейчас с головой окунулся в работу. Он работает в группе KADNAY, Алан Бадоев снял им шикарный клип, а мама Лена Коляденко спродюсировала видео. В личной жизни у него сейчас затишье. Он реально занят. Вот буквально вчера ждал его на ужин, а он не смог, обещал приехать в другой раз. Обожаю готовить для него. Делаю куриные крылышки на мангале, борщи, в том числе и постные — с килькой в томатном соусе и фасолью. Когда сын приезжает — на столе всегда первое, второе, салат и компот. Кстати, Филька тоже бесподобно готовит.

— Советуется с вами в работе?

— Это я уже у него спрашиваю: «Папа в тренде? Как тебе мои барабаны?». Он мне показывает свои демки. Это современная стильная музыка. Попросил Филю написать мне песню.

— В политику вас звали?

— Тьху-тьху-тьху! Я в ней ничего не понимаю. Мне и так работы хватает! Сейчас наступил определенный подъем, позволяющий зарабатывать и покупать новые сандалики, снимать клипы, платить зарплату коллективу. Все хорошо. Главное, чтобы мир наступил в нашей стране.

— О чем еще мечтаете, что хотелось бы получить к 50-летию?

— Если честно, меня эта дата пугает. Хочется личного счастья, семьи, домашнего уюта, чтобы в доме бегали и смеялись дети, чтобы страна процветала, чтобы у наших людей в холодильниках была колбаса, чтобы еще и денежка оставалась на билет на концерт. Хочу организовать большой тур по Украине и сняться в фильме.

— Личное счастье и шоу-бизнес совместимы?

— Вот Билык говорит, что это невозможно. Я так не считаю. Мы были счастливы вместе, ездили на гастроли, не разлучались по 24 часа в сутки, и нам было хорошо и удобно. При этом, не надоедали друг другу. Для меня важно, чтобы партнерша была рядом. Я не понимаю тех артисток, которые гастролируют, а их мужья сидят дома.

Напомним, Ирина Билык вышла замуж за российского стилиста и фотографа Аслана Ахмадова. Пара воспитывает сына Табриза, которого родила суррогатная мать.

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