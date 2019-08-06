В Торонто утроили кровавую бойню: много пострадавших

Мир

После того, как на минувших выходных в нескольких штатах США стрелки расстреливали людей в публичных местах, аналогичный случай произошел в ночном клубе канадского Торонто.

Там мужчина ранил семь человек, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. В администрации клуба заявляли, что во время ЧП в District 45 находилось более двух сотен человек. По некоторым данным, стрельба началась в баре после ссоры между посетителями.

Early morning shooting at District45 lounge party Keele and Finch — allegedly five shot. Trail of blood seen on sidewalks outside #TorontoPolice investigating pic.twitter.com/LMv3gxqLhJ — Jack Boland (@TorSunphoto21) 5 августа 2019 г.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в торговом центре Walmart в городе Эль-Пасо, штат Техас, молодой человек открыл огонь и убил порядка 20 человек.Многие посетители были ранены.

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