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Мир

В Торонто утроили кровавую бойню: много пострадавших

9:50 6 августа 2019 313
Ночной клуб в Торонто
Инф. «ФАКТОВ»

После того, как на минувших выходных в нескольких штатах США стрелки расстреливали людей в публичных местах, аналогичный случай произошел в ночном клубе канадского Торонто.

Там мужчина ранил семь человек, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. В администрации клуба заявляли, что во время ЧП в District 45 находилось более двух сотен человек. По некоторым данным, стрельба началась в баре после ссоры между посетителями.

 

 

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в торговом центре Walmart в городе Эль-Пасо, штат Техас, молодой человек открыл огонь и убил порядка 20 человек.Многие посетители были ранены.

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