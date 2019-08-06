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В Торонто утроили кровавую бойню: много пострадавших
После того, как на минувших выходных в нескольких штатах США стрелки расстреливали людей в публичных местах, аналогичный случай произошел в ночном клубе канадского Торонто.
Там мужчина ранил семь человек, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. В администрации клуба заявляли, что во время ЧП в District 45 находилось более двух сотен человек. По некоторым данным, стрельба началась в баре после ссоры между посетителями.
Early morning shooting at District45 lounge party Keele and Finch — allegedly five shot. Trail of blood seen on sidewalks outside #TorontoPolice investigating pic.twitter.com/LMv3gxqLhJ— Jack Boland (@TorSunphoto21) 5 августа 2019 г.
Thirteen victims, 11 shootings this long weekend in Toronto... https://t.co/JG8fBeAKE2... video, stills, story... #gunviolence #TorontoPolice pic.twitter.com/Mj6BRqDu4y— Jack Boland (@TorSunphoto21) 5 августа 2019 г.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в торговом центре Walmart в городе Эль-Пасо, штат Техас, молодой человек открыл огонь и убил порядка 20 человек.Многие посетители были ранены.
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