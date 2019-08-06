До 9 августа киевляне могут бесплатно обследоваться: график работы и адреса медпунктов

Здоровье и медицина

В столичных медпунктах, которые открыты в рамках проекта «Врач в вашем доме», уже прошли экспресс-диагностику более 90 тыс. посетителей. В Киеве каждый желающий может протестировать свой организм и получить первичную медицинскую консультацию. На прошлой неделе 1065 человек испытали на себе, как проводится обследование. В результате у 689 человек обнаружен избыточный вес, у 439 — повышенное артериальное давление, у 180 —высокий уровень глюкозы в крови, у 413 — высокий уровень холестерина. Кроме того, в рамках проекта мультидисциплинарные бригады (в их составе врач, медсестра первичного звена и узкопрофильные специалисты) 70 раз побывали у больных на дому (за весь период работы проекта — 5 951 вызов). Ранее мы сообщали, где в Киеве диабетики могут получить бесплатную медпомощь.

При значительных отклонениях от нормы специалисты дадут рекомендации: куда обратиться, какие анализы и дополнительные обследования провести, на что особо обратить внимание. Прежде всего надо посетить семейного доктора, который поможет разобраться с проблемами по здоровью. Организм требует постоянного внимания и контроля за всеми его системами, функции которых зависят от правильного жизненного ритма, режима питания, правильной организации труда, чередования нагрузок и отдыха, многого другого. Поэтому, чтобы достичь активного долголетия, сначала нужно пересмотреть свой жизненный уклад, отказаться от вредных привычек и захотеть быть здоровым. А начать с простого — пройти экспресс-диагностику.

График работы и адреса, где можно обследоваться на текущей неделе (пункты открыты в первой половине дня, преимущественно с 11:00 до 14:00)

Голосеевский район ( 11:00—13:00 )

6—9 августа — улица Васильковская, 27, корп. 1 (центр активного долголетия граждан);

Дарницкий район

6 августа — улицы Срибнокильская, 20 В (аптека «Фармсоюз»), Бориспольская, 34 (аптека № 56);

7 августа — Харьковское шоссе, 121 (аптека «Альта— С»);

8 августа — улицы Олийныка, 21 (центр оказания админуслуг), Вербицкого, 18 (аптека № 62);

9 августа — улица Бориспольская, 34 (аптека № 56);

Деснянский район

6 августа — 11:00—14:00 — проспект Маяковского, 47;

7 августа — 09:00—12:00 — Деснянський парк, 11:00—14:00 — улица Шолом-Алейхема, 18 (центр оказания админуслуг);

8 августа — 10:00—14:00 — проспект Маяковского, 73;

Днепровский район

6 августа — пер. Лобачевского, 2, амбулатория № 7, 10:00—13:00 — улицы Раисы Окипной, 9 (гомеопатическая аптека № 109), Миропольская, 1 (аптека № 77), бульвар Перова, 15 (аптека № 79),

7 августа — улица Митрополита Андрея Шептицкого, 24 (Центральная районная библиотека имени П.Г. Тычины), пер. Лобачевского, 2, амбулатория № 7, 14:00—16:00 — улица Пожарского, 8а (жэо № 402);

8 августа — пер. Лобачевского, 2, амбулатория № 7, улицы Миропольская, 13а (жэо № 404), Раисы Окипной, 9 (гомеопатическая аптека № 109),

9 августа — улицы Миропольская, 1 (аптека № 77), Сергиенко, 23 (амбулатория № 1);

Оболонский район

6 августа — улица Рокоссовского, 4 (аптека № 55);

7 августа — улица Маршала Тимошенко, 16, 1— й этаж (центр оказания админуслуг),

8 августа — улица П. Панча, 7-б (центр занятости);

9 августа — улица Озерная, 18а (управление соцзащиты);

Печерский район

6 августа — улица Подвысоцкого, 4а,

7—9 августа — улицы Подвысоцкого, 4а, Цитадельная, 4/7 (управление соцзащиты);

Подольский район

6 августа — улицы Кирилловская, 107 (амбулатория № 4), Мостицкая, 9, амбулатории №№ 6 и 7);

7 августа — улицы Волошская, 47, каб. 322 (Центр первичной медико— санитарной помощи — ЦПМСП № 1), проспект Свободы, 22 (аптека № 51);

8 августа — улицы Волошская, 47, каб. 113, проспект Свободы, 22 (КП «Фармация» № 51);

9 августа — улицы Мостицкая, 9, каб. 250, Полковая, 57, амбулатория семейной медицины № 1;

Святошинский район

7 и 9 августа — проспект Победы, 97, 9:00—12:00 — проспект Победы, 148/1 (аптека № 78);

Соломенский район

6 августа — проспекты Комарова, 3 (Медгородок), Воздухофлотский, 40 (управление соцзащиты);

7 августа — улица Липковского, 27/5 (аптека № 17), проспект Победы, 45 (аптека № 36);

8 августа — проспект Комарова, 3 (Медгородок), улица Соломенская, 17;

9 августа — проспекты Комарова, 3 (Медгородок), Воздухофлотский, 41 (райадминистрация);

Шевченковский район (прием 10:00—13:00 )

6 августа — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 1;

7 августа — улица Сечевых Стрельцов, 10 (аптека «Фармация» № 7), ЦПМСП № 2;

8 августа — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 3;

9 августа — улица Исаакяна, 2 (аптека № 90), ЦПМСП № 1.

Ранее «ФАКТЫ» писали, где в августе в Киеве работает передвижной флюорограф. Кроме того, Минздрав уже озвучил прогноз,

когда Украине ждать эпидемию гриппа.

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