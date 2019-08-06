Более половины россиян одобряют избиение протестующих: обнародованы любопытные данные

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Большая половина москвичей (61%) одобряет жестокость правоохранителей, разгоняющих протестующих 27 июля, тогда как противниками таких действий являются только 26%. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, который провели социологи государственного Всероссийского центра оценки общественного мнения (ВЦИОМ).

В целом же жесткие действия силовиков во время митингов в Москве оправдали 69% опрошенных россиян.

Также каждый второй опрошенный москвич (54%) заявил о согласии к решением властей отказать в регистрации кандидатам, «допустившим нарушения», а 58% настаивали на том, что акция оппозиции была не согласованной.

Примечательно, что об акции протеста, которая прошла 27 июля 2019 года в Москве, известно подавляющему большинству москвичей (83%), тогда как среди россиян таковых оказалось только 59%.

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Напомним, в Украине на массовые протесты в Москве пользователи соцсетей отреагировали с плохо скрываемой иронией, напомнив о безразличии москвичей к трагедии крымчан и жителей Донбасса.

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