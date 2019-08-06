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Христиане западного обряда отмечают праздник Преображения Господня: традиции этого дня
Во вторник, 6 августа, христиане западного образца празднуют Преображение Господне — по преданию, именно в этот день Иисус Христос взошел на гору Фавор в Иерусалиме и преобразился. Православная же церковь отмечает этот большой праздник 19 августа.
Сам Сын Божий стал излучать сияние, а его одежды стали белыми. Свидетелями тому были его ближайшие ученики — Петр, Иаков и Иоанн.
Праздник называют Яблочным Спасом (их в августе несколько) — в этот день принято освящать зерно и фрукты. Яблоки же, как гласит предание, приобретают особенные свойства. Говорят, что если утром съесть кусочек яблока и загадать желание, то оно исполнится. А еще считается, что если раздать освещенные яблоки по дороге из церкви домой, то это принесет удачу.
А вот ссориться на Яблочный Спас нельзя — зло может вернуться усиленным многократно. Также хозяйкам не рекомендуют хлопотать по дому, разве что, приготовить праздничные блюда. Это правило не относилось к работе на огороде — считается, что собранные в такой день овощи и фрукты будут лежать долго и не портиться.
Также по погоде в Яблочный Спас можно судить о том, что ждет людей в январе. Если в праздник идет дождь, то зимний месяц будет снежным, а если ясным и солнечным, то сильных холодов не будет.
Материал «Ореховый Спас: история и традиции праздника» читайте на сайте «ФАКТОВ».
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