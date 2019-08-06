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Происшествия

"Убил и сиди дома": суд отпустил под домашний арест участников стрельбы в Кирилловке (фото)

10:24 6 августа 2019 291
Один из задержанных
Инф. «ФАКТОВ»

В Мелитополе отпустил под круглосуточный домашний арест двух подозреваемых, устроивших кровавую бойню на пляже в Кирилловке. Третьего задержанного могут отпустить во вторник, 6 августа. Об этом в Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

При этом он напомнил о смерти одного из получивших ранение жертв криминальных разборок.

«Судья принял такое решение: — убил и иди сиди дома. Ну что же, это его право», — констатировал Аброськин, поделившись фото задержанных.

Как сообщали «ФАКТЫ», 3 августа на пляже развлекательного центра в Кирилловке между двумя группами отдыхающих возник словесный конфликт, который перерос в драку с применением одной из сторон ножей и огнестрельного оружия. В результате получили ранения четверо жителей Запорожской области.

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