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Разрушенные дома в окружении огня: появилось видео последствий взрывов на военных складах в России
После ЧП на военных складах под деревней Каменка (Красноярский край России) жители покинули населенный пункт, который сейчас выглядит буквально как после бомбежки.
Ресурс «База» выложил в сеть видео, снятое в разрушенной Каменке, рядом с которой находятся арсеналы, где хранились, как пишут росСМИ, порядка 40 тысяч снарядов.
В Минобороны РФ заявили, что хотят погасить пожар до конца дня, для чего задействую десяток самолетов Ил-76 и вертолеты. Замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков заявил, что следствие продолжается, отметив, что причиной взрывов на арсенале стал «человеческий фактор».
Тем временем жителей близлежащих к складам населенных пунктов предупреждают, что опасность сохраняется в радиусе 15 километров. Известно, что за помощью обратилось 12 человек. Один человек числится пропавшим без вести.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео взрыва на военных складах под Ачинском — облако напоминало гриб, как во время ядерного взрыва.
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