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Мир

В России взрывы на складах с боеприпасами: первые детали (фото, видео)

14:36 5 августа 2019 598
Взрыв на складах в Красноярском крае
Инф. «ФАКТОВ»

В Красноярском крае (Россия), где бушуют пожары, которые сначала российские власти не хотели тушить из-за «экономической нецелесообразности», под Ачинском, в деревне Каменка взорвался склад с боеприпасами.

Как сообщает ngs24.ru, из района ЧП идет эвакуация населения. В соцсетях очевидцы сообщали, что сначала думали, что идут учения. В сеть выложили фото с пляжа, откуда был виден огромный столб дыма.

Говорят, что взрывы слышали и жители соседних населенных пунктов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России прогремел взрыв очередном оборонном предприятии — на территории завода «Кристалл» в Дзержинске (Нижегородская область).

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