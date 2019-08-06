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Жители небольшого мексиканского городка Уистан наказали своего мэра за невыполнение предвыборных обещаний. За то, что Ксавьер Себастьян Хименес Сантис не сдержал своего слова наладить местную систему водоснабжения, его самого и его помощника Луи Тона заставили в течение четырех дней ходить в женской одежде.

Жители ворвались в офис Сантиса и напялили на него длинную темную юбку и белую вышитую блузку с оборками. А для Тона припасли розовое платье в горошек.

Как сообщает издание Diario de Mexico, мэру пришлось подчиниться, хотя он настаивает на своей невиновности. Он говорит, что государственное финансирование было направлено в другие муниципалитеты. Но его оправданиям не верят. Поэтому Сантиса и Тона заставили просить милостыню у водителей проезжавших мимо автомобилей, чтобы профинансировать неосуществленный проект. На него должны были выделить 158 тысяч долларов. Избиратели требуют расследования.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что чиновники провели заседание в образе котиков из-за случайно включенного во время трансляции фильтра.

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