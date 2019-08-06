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Не выполнил предвыборные обещания: жители заставили мэра ходить в женском платье и просить милостыню (видео)
Жители небольшого мексиканского городка Уистан наказали своего мэра за невыполнение предвыборных обещаний. За то, что Ксавьер Себастьян Хименес Сантис не сдержал своего слова наладить местную систему водоснабжения, его самого и его помощника Луи Тона заставили в течение четырех дней ходить в женской одежде.
Жители ворвались в офис Сантиса и напялили на него длинную темную юбку и белую вышитую блузку с оборками. А для Тона припасли розовое платье в горошек.
Как сообщает издание Diario de Mexico, мэру пришлось подчиниться, хотя он настаивает на своей невиновности. Он говорит, что государственное финансирование было направлено в другие муниципалитеты. Но его оправданиям не верят. Поэтому Сантиса и Тона заставили просить милостыню у водителей проезжавших мимо автомобилей, чтобы профинансировать неосуществленный проект. На него должны были выделить 158 тысяч долларов. Избиратели требуют расследования.
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