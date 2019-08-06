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Украина

«Русский мир» убивает: в сети показали жуткие фото прифронтового поселка на Донбассе

12:40 6 августа 2019 44
Фото разрушений в Песках
Инф. «ФАКТОВ»

В сети появились свежие фото из некогда процветающего поселка Пески под оккупированным российско-террористическими войсками Донецком. Их опубликовали бойцы 93 ОМБР «Холодный Яр». Напомним, ранее в сеть попали аналогичные фото из практически уничтоженного курортного поселка Широкино под Мариуполем.

«Рубрика «Русский мир. Последствия предательства», — говорится в подписи к ярким фото, демонстрирующим разрушение и запустение поселка.

В домах практически отсутствуют крыши, а уцелевшие стены изрыты осколками снарядов и пулями боевиков.

Напомним, 11 июля в сети появились фото последствий обстрела поселка Чермалык на юге Донецкой области, в результате которого погиб мирный житель 1970 года рождения. Наблюдатели украинской стороны СЦКК подтвердили, что обстрел вели боевики.

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