Спорт

Митрофанов проведет открытую тренировку накануне своего боя в Киеве: названы дата и место

Непобедимый украинский боксер, представитель компании К2 Promotions Ukraine Дмитрий Митрофанов заканчивает подготовку к своему поединку, который состоится 10 августа в Киеве. Накануне боя Митрофанов встретится со своим соперником — опытным боксером из Польши Рафалем Яцкевичем.

Как стало известно «ФАКТАМ», открытая тренировка Митрофанова и Яцкевича состоится 8 августа в столичном ТРЦ «Гулливер». Начало запланировано на 18:00.

Напомним, поединок Митрофанова и Яцкевича состоится в рамках вечера профессионального бокса VIP Boxing Party в клубе Carribean Club.

Также 9 августа в 13:00 в Klitschko Expo (НСК «Олимпийский») состоится процедура взвешивания всех участников вечера бокса. Организаторами мероприятия выступает молодая промоутерская компания Eliseev Boxing Team при поддержке К2 Promotions Ukraine.

В рамках VIP Boxing Party 10 августа в столичном «Carribean Club» кроме поединка Митрофанов-Яцкевич также состоится бой между интерконтинентальным чемпионом по версии WBA Хасаном Байсангуровым и непростым боксером из Беларуси — экс-претендентом на титул чемпиона мира WBO Ильей Харламовым.

Также померяются силами со своими соперниками опытный боксер Хусейн Байсангуров и чемпион юношеских Олимпийских Игр, Чемпион мира WBC среди молодежи Рамиль Гаджиев.

Транслировать поединки будет телеканал XSport.

Как сообщали «ФАКТЫ», в последний день лета, 31 августа, в Лондоне свой бой проведет Василий Ломаченко, который сразится против британца Люка Кэмпбелла.

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