- 14:16 Уже начала терять сознание: полицейские спасли женщину от самоубийства
- 14:09 Усик признался, что по совету Гвоздика подсел на видео Шария
- 14:02 Безальтернативная победа Сергея Коровченко: закончен пересчет голосов в 210-м округе
- 13:52 СМИ рассекретили дорогущее жилье Светланы Лободы и Ани Лорак в России
- 13:48 В подъезде многоэтажки на Донбассе нашли заполненные бюллетени
- 13:43 Кровавое перемирие на Донбассе: погибли четверо военных
- 13:35 Украинцам начали менять номера банковских счетов: что об этом нужно знать
- 13:28 Шел пятый год антироссийских санкций: в Канаде заинтересовались деятельностью IMAX в Крыму
- 13:22 По могилам на авто: путинский десантник устроил жуткий погром на кладбище в России
- 13:08 Бывший таможенник Пудрик рассказал, почему реформы в отрасли за последние пять лет не принесли ожидаемых результатов
- 13:02 Массовое отравление на поминках: на Львовщине люди слегли в больницу
- 13:02 Трансгендерная женщина впервые стала моделью Victoria's Secret
Митрофанов проведет открытую тренировку накануне своего боя в Киеве: названы дата и место
Непобедимый украинский боксер, представитель компании К2 Promotions Ukraine Дмитрий Митрофанов заканчивает подготовку к своему поединку, который состоится 10 августа в Киеве. Накануне боя Митрофанов встретится со своим соперником — опытным боксером из Польши Рафалем Яцкевичем.
Как стало известно «ФАКТАМ», открытая тренировка Митрофанова и Яцкевича состоится 8 августа в столичном ТРЦ «Гулливер». Начало запланировано на 18:00.
Напомним, поединок Митрофанова и Яцкевича состоится в рамках вечера профессионального бокса VIP Boxing Party в клубе Carribean Club.
Также 9 августа в 13:00 в Klitschko Expo (НСК «Олимпийский») состоится процедура взвешивания всех участников вечера бокса. Организаторами мероприятия выступает молодая промоутерская компания Eliseev Boxing Team при поддержке К2 Promotions Ukraine.
В рамках VIP Boxing Party 10 августа в столичном «Carribean Club» кроме поединка Митрофанов-Яцкевич также состоится бой между интерконтинентальным чемпионом по версии WBA Хасаном Байсангуровым и непростым боксером из Беларуси — экс-претендентом на титул чемпиона мира WBO Ильей Харламовым.
Также померяются силами со своими соперниками опытный боксер Хусейн Байсангуров и чемпион юношеских Олимпийских Игр, Чемпион мира WBC среди молодежи Рамиль Гаджиев.
Транслировать поединки будет телеканал XSport.
Как сообщали «ФАКТЫ», в последний день лета, 31 августа, в Лондоне свой бой проведет Василий Ломаченко, который сразится против британца Люка Кэмпбелла.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...