Где смотреть онлайн «Мариуполь» — «АЗ Алкмаар»: расписание трансляций матчей Лиги Европы

Спорт

В четверг, 8 августа, «Мариуполь» и луганская «Заря» проведут первые матчи третьего отборочного раунда Лиги Европы.

Приазовцы перед стартом в европейском турнире сыграли два матча в рамках отечественной премьер-лиге. И если в первом туре команда Александра Бабича уступила на выезде новичку высшего дивизиона «Колосу» из Коваливки (1:2), то во втором уже на своем поле обыграли бронзового призера прошлого чемпионата «Александрию» (2:1). А вот команда из Алкмаара успешно стартовала в чемпионате Нидерландов — в первом туре АЗ на своем поле разгромил «Фортуну» (4:0), причем все мячи забил после перерыва.

Луганчане же в нынешнем сезоне провели пока больше матчей, чем кто-либо из украинских команд, и пока что не проигрывали. Подопечные Виктора Скрипника в двух матчах Лиги Европы обыграли черногорскую «Будучность» (3:1 на выезде и 1:0 дома), а во внутреннем чемпионате минимально на выезде одолели «Ворсклу» (1:0) и дома сыграли вничью с «Днепром-1» (1:1).

Софийцы же и вовсе провели уже восемь официальных матчей. В первом отборочном раунде Лиги Европы «армейцы» прошли «Титоград» из Черногории (4:0 дома и 0:0 на выезде), после чего справились с хорватским «Осиеком» (1:0 дома и 1:1 в дополнительное время на выезде), а вот в чемпионате Болгарии для ЦСКА все складывается не так радужно: после четырех туров софийцы занимают шестое место, выиграв два матча и по одному разу сыграв вничью и програв (разница мячей — 6:6).

В прямой трансляции матч «Мариуполь» — «АЗ Алкмаар», который пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец», на территории Украины покажет телеканал «Футбол 1». Начало вещания — в 20:00. За полчаса до начала поединка в эфир выйдет программа «Студия LIVE», где эксперты оценят шансы команд в предстоящем поединке, а после финального свистка обсудят перипетии прошедшего матча.

Матч ЦСКА — «Заря» в прямом эфире покажет в нашей стране телеканал «УНИАН». Стартовый свисток поединка на стадионе «Васил Левски» в Софии прозвучит в 20:30.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов «Брюгге» — «Динамо».

Фото ФК «Мариуполь»

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