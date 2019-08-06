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По могилам на авто: путинский десантник устроил жуткий погром на кладбище в России (фото)
День Воздушно-десантных войск в подмосковном городе Ступино ознаменовался резонансным ЧП — там пьяный десантник не справился с управлением авто и снес ограду городского кладбища. «ФАКТЫ» писали, что в аннексированном Крыму ко дгню ВДВ десантники устроили стрельбу по зрителям очередного военного шоу.
В результате как минимум пять надгробий получили серьезные повреждения. Также полностью оказались разрушены ограды и клумбы с цветами.
Скрыться с места преступления виновник не смог, поскольку на тот момент полностью потерял ориентацию в пространстве.
По свидетельству полиции, пострадавших в результате инцидента нет. Фото с места происшествия появились в сети.
Напомним, в Сумах в вандализме на местном кладбище обвиняют психически больного человека.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.