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Мир

По могилам на авто: путинский десантник устроил жуткий погром на кладбище в России (фото)

13:22 6 августа 2019 194
На месте инцидента
Инф. «ФАКТОВ»

День Воздушно-десантных войск в подмосковном городе Ступино ознаменовался резонансным ЧП — там пьяный десантник не справился с управлением авто и снес ограду городского кладбища. «ФАКТЫ» писали, что в аннексированном Крыму ко дгню ВДВ десантники устроили стрельбу по зрителям очередного военного шоу.

В результате как минимум пять надгробий получили серьезные повреждения. Также полностью оказались разрушены ограды и клумбы с цветами.

Скрыться с места преступления виновник не смог, поскольку на тот момент полностью потерял ориентацию в пространстве.

По свидетельству полиции, пострадавших в результате инцидента нет. Фото с места происшествия появились в сети.

Напомним, в Сумах в вандализме на местном кладбище обвиняют психически больного человека.

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