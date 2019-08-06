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Кровавое перемирие на Донбассе: погибли четверо военных
С начала суток, 6 августа, в зоне операции Объединенных сил погибли четверо военнослужащих. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк. Отметим, что в июле Украина потеряла на Донбассе 14 бойцов.
По его словам, боевики нарушили перемирие дважды,
В этом же районе ответственности в 10:20 боевики осуществили обстрел из гранатометов позиций у Павлополя.
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Напомним, 5 августа один украинский военнослужащий был ранен в результате подрыва на неизвестном устройстве.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?