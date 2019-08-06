Кровавое перемирие на Донбассе: погибли четверо военных

Украина

С начала суток, 6 августа, в зоне операции Объединенных сил погибли четверо военнослужащих. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк. Отметим, что в июле Украина потеряла на Донбассе 14 бойцов.

По его словам, боевики нарушили перемирие дважды, в т. ч. после полуночи обстрелял украинские позиции из БМП, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия в районе Богдановки (Донецкая область).

В этом же районе ответственности в 10:20 боевики осуществили обстрел из гранатометов позиций у Павлополя.

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Напомним, 5 августа один украинский военнослужащий был ранен в результате подрыва на неизвестном устройстве.

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