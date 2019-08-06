Безальтернативная победа Сергея Коровченко: закончен пересчет голосов в 210-м округе

Украина

6 августа закончен пересчет голосов в округе № 210. Пересчет на тридцати трех участках подтвердил безальтернативную победу Сергея Коровченко. Об этом сообщают журналисты телеканала «24».

«Почти двухсуточный непрерывный пересчет голосов на отдельных УИК 210 избирательного округа, который проходил по решению Шестого апелляционного админсуда — завершен. Результаты остались неизменными. Мы — победили. Наша команда защитила каждый голос и не допустила срыва подведения итогов волеизъявления в угоду Борису Приходько. На очереди — официальное объявление результатов голосования в ЦИК. Спасибо каждому за Вашу поддержку!» — написал в Facebook Сергей Коровченко.

По результатам внеочередных парламентских выборов, которые прошли 21 июля, Сергей Коровченко набрал 21% голосов. Его оппонент Борис Приходько, который занял второе место, обратился в суд с просьбой аннулировать результаты выборов. Суд принял беспрецедентное решение осуществить перерасчет на 33 участках.

Напомним, 5 августа после того как тщательный пересчет подтвердил преимущество Сергея Коровченко, молодые люди спортивного телосложения пытались сорвать процесс. По словам местных жителей, среди них были лица, которые прямо или косвенно сотрудничали со штабом Бориса Приходько. Вмешательство полиции остановило провокацию.





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