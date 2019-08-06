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Коломойский назвал Богдана одним из своих главных юристов
Украинский олигарх Игорь Коломойский знает главу Офиса президента Андрея Богдана около 15 лет, и последние пять лет он был одним из его главных юристов. Об этом он рассказал в интервью российскому РБК.
«Я его знаю уже лет 15, года с 2005-го. Сотрудничали с ним очень плотно лет пять последних. Он и его ребята оказывали мне юридические услуги. Он один из моих главных юристов последние пять лет», — заявил олигарх.
По словам бизнесмена, раньше они виделись регулярно несколько раз в неделю.
«Раза три в неделю виделись. Вплоть до его назначения главой администрации. Сейчас у него уже времени, наверное, нет», — сказал Коломойский.
По словам Коломойского, Богдан оказывал юридические услуги лично ему, а не группе «Приват».
Как писали «ФАКТЫ», ранее СМИ сообщали, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский должен олигарху Коломойскому за поддержку во время избирательной кампании, в частности, за предоставленную охрану и эфирное время на канале бизнесмена, где почти без перерыва крутили «Слугу народа», «Лигу смеха» и другие продукты «Студии «Квартал 95».
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